Vladimir Nabokov probablemente podría haber jugado en las grandes ligas sin haber escrito nada más que Lolita, la obra con la que alcanzó la notoriedad. Sus otros grandes libros no lo habrían ayudado de la misma manera que la historia de la nínfula a obtener un reconocimiento popular. A partir de Lolita (1955), el escritor ruso tuvo la oportunidad además de crecer en otro género, el epistolar o en el de las declaraciones y los artículos que escribió para explicarse sobre el interés que siempre suscitó la niña protagonista de su novela.

El mejor libro que he releído en 2019 es Opiniones contundentes, un volumen que recoge entrevistas, cartas a directores de periódicos y más de una decena de artículos donde Nabokov se expresa dando muestra de su afilado ingenio sobre diferentes rasgos personales de su carácter, la literatura, los lepidópteros, sus filias y sus fobias, pero en casi todos ellos está presente Lolita. Después de publicarse en 1973 el citado volumen vería la luz otra recopilación ( Think, Write, Speak) de su mejor biógrafo, Brian Boyd, autor de Los años rusos y Los años americanos, entre los dos unas 1.400 páginas posiblemente definitivas sobre su vida y obra. Partía de la frase inicial con la que propio Nabokov comenzaba Opiniones contundentes: "Pienso como un genio, escribo como un autor distinguido y hablo como un niño". He juntado algunas piezas.

Nabokov amaba los detalles, podría decirse que el matiz sobre la espuma de una ola le interesaba tanto como la niña que se ahoga en ella. Le gustaba no solo el nudo principal de la novela sino también cualquier personaje apostado en una esquina. Mantenía que el escritor tiene el deber de extraer todo lo posible de las palabras, el único tesoro real que, a su juicio, posee. Confesó el placer que le suponía manejar una palabra y darle la vuelta para contemplar su trasfondo inferior, brillante o sin brillo, o adornada con los tonos ausentes de su lado superior. Encontraba todo tipo de sombras curiosas, armonías, bellezas ocultas que de repente revelaban algo más allá de la propia expresión. Le llevó diez años darse cuenta de que su verdadera vocación era la prosa no la poesía: una prosa especial y poética que depende de comparaciones y metáforas para significar lo que quiere.

Sostenía Nabokov que el autor debe fundarse en sus propios valores. Los escritores son para lectores perceptivos o para niños, llegó a confesar. Reclamaba la necesidad de cierto desapego para el artista, que nunca debe estar socialmente, y mucho menos políticamente, implicado. Lo importante para el verdadero escritor es lo que hace de manera diferente a los periodistas, a los que odiaba. ¿Quién le puede culpar por ello?

Más opiniones contundentes del diccionario nabokoviano: Sade es un plomo; Proust, un gigante; Malraux resulta execrable; igual que Celine, un escritorcillo; desprecio absoluto por El lamento de Portnoy y Roth; elogios para Salinger y, en un grado menor, Updike. Entre sus autores venerados están Homero, Horacio, los del Nuevo Testamento, Dante, Shakespeare, Pushkin, Joyce y Flaubert. Su admirado Flaubert, que como él con Lolita, lloró a su heroína.