Trump, en el banquillo

Ya está. Trump se sentará en el banquillo. La mayoría demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos lo decidió así este miércoles, apenas jueves en España, al aprobar que se someta al magnate a un juicio político de destitución ( impeachment) en el Senado. De este modo, Trump, que desde hace doce días estaba imputado por abuso de poder y obstrucción al Congreso, ha pasado a estar procesado por ambos cargos. Salvo remota sorpresa, el juicio, cuyo comienzo se prevé para principios de enero, tendrá un final cantado: Trump será absuelto. Los republicanos, que cierran filas en torno a su líder, gozan de mayoría en el Senado (53 a 47) y, por si fuera poco, para destituir al Presidente se requieren 67 votos favorables.

El desenlace del juicio, el tercero a un inquilino de la Casa Blanca, es tan previsible como lo era el resultado del proceso lanzado por los demócratas en la cámara baja el 24 de septiembre. En esa instancia son ellos quienes reinan (235 a 198) y así lo reflejaron las votaciones del miércoles. La acusación de abuso de poder fue aprobada por 230 a 197, mientras que la de obstrucción al Congreso salió adelante por 229 a 198. Unos resultados que nunca extrañarían en Europa, donde la disciplina de partido es norma casi universal. Sin embargo, en EEUU, donde los Representantes se juegan su escaño cada dos años y se deben más a financiadores y a electores que a su partido, tamaño monolitismo no es sino una nueva prueba de la polarización que agrieta al país desde hace una década.

La expresión "acuerdo bipartidista", siempre presente como declaración de intenciones en la retórica política estadounidense, comenzó a evaporarse a medida que George Bush jr. se empantanaba en Afganistán e Irak y selló su desvanecimiento en 2008 con el estallido de la crisis financiera y la elección del mulato y liberal Obama como presidente.

Buena prueba de esa división son los porcentajes de apoyo y rechazo de los ciudadanos al juicio que se avecina. Según el portal 538, un 47,4% aprueba ahora mismo el procesamiento político de Trump, mientras que un 46,5% lo rechaza. Bien es verdad que casi tres meses de preliminares del "impeachment" le han valido nuevos seguidores: el día que la presidenta de los Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, echó a rodar la bola los refractarios eran el 51,2%, mientras que los jaleadores sólo sumaban un 38,7%, o sea, 8,7% menos que hoy. Con todo, el muy previsible desenlace de la batalla delata que su objetivo es influir en la campaña de las presidenciales, que arrancarán el 3 de febrero con los caucus de Iowa. Para entonces, el juicio ya debería haber concluido o estar a punto de hacerlo.

De hecho, la campaña presidencial comenzó cuando Pelosi anunció el inicio de las pesquisas sobre las presiones de Trump al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, para que perjudicase al mejor colocado de los precandidatos demócratas, el exvicepresidente con Obama, Joe Biden. En los promedios de sondeos Biden cotiza un 27,8%, con 8,5 puntos de ventaja sobre el socialista Bernie Sanders y 12,6 sobre la tercera mejor situada, la senadora izquierdista Elizabeth Warren.

No extraña, pues, que la reacción de Trump al anuncio de impeachment lleve la marca de que también él está ya en campaña. La desgranó el jueves durante dos horas en un durísimo mitin en Michigan, estado clave en la batalla presidencial, en el que, entre aplausos de miles de seguidores, identificó el objetivo de "las acciones depravadas" de los "locos demócratas": "Ellos no creen que tengáis derecho a elegir a vuestro propio presidente. Creen que pueden vetar vuestro voto".

Para el líder republicano, que ahora sí lo es, pues en tres años ha logrado remodelar a su antojo un partido que en 2016 le rechazaba con garfios y púas, los demócratas han declarado una "guerra a la democracia" e infligen "dolor y sufrimiento a la República para su egoísta beneficio personal, político y partidista".

No han pasado desapercibidos ni el tono ni el escenario elegidos por Trump, quien para minimizar el impacto del juicio político en su imagen ya ha hecho saber que no asistirá a sus sesiones. El magnate, enfurecido por la mancha que dejará en su historial el ingreso en el exclusivo club de los presidentes juzgados, se pronunció mediante una arenga a las masas que le permitió interpretar su papel favorito: el de caudillo que defiende al pueblo frente a los abusos de una clase política encerrada en su torre de marfil de Washington. Trump resucitó el espíritu de su grito de guerra de 2016 ("vaciar el pantano"), y lo hizo en Battle Creek, una localidad de 50.000 habitantes, la tercera más poblada de Michigan, que es conocida como "la ciudad del cereal", alberga la sede de la compañía Kellog y representa bien a las bases que le izaron a la Casa Blanca. Por supuesto, tampoco allí se olvidó de repetir su frase favorita, "caza de brujas". No en vano fue Roy Cohn, la mano derecha del senador McCarthy en la cacería de comunistas de los años 50, quien enseñó al joven Trump a moverse en la jungla cuando cruzó el East River para desembarcar en Manhattan desde Queens.

Someter a Trump a impeachment ha sido un sueño acariciado por los demócratas desde que Hillary Clinton fue derrotada contra pronóstico hace tres años. Lo intentaron con la trama rusa, la probada injerencia de Rusia en la campaña de 2016, pero el informe del fiscal especial Robert Mueller, aunque dejó en el aire un espeso hedor de podredumbre, no era concluyente. Arenas demasiado movedizas para edificar una investigación parlamentaria. De modo que cuando, a principios de septiembre, el inspector general de la Comunidad de Inteligencia, Michael Atkinson, responsable de fiscalizar a las 16 agencias del ente, les suministró una munición inesperada recargaron con ella todas sus armas.

Atkinson comunicó el 9 de septiembre a los Representantes que el 12 de agosto un agente de la CIA de servicio en la Casa Blanca había cursado una denuncia anónima, canal habitual para estas actuaciones supervisoras, sobre una actuación "preocupante" de Trump. Unos días después, el 17 de septiembre, Atkinson lanzó otra alerta: la Casa Blanca le había retirado las competencias sobre la denuncia. Los demócratas aclararon sus gargantas profundas y, claro, el escándalo saltó a los medios. El 20 de septiembre, al día siguiente de una comparecencia de Atkinson a puerta cerrada en los Representantes, los medios habían completado el puzle.

Este es el dibujo del rompecabezas. El 25 de julio, Trump mantuvo una conversación con el ucraniano Zelenski en la que le presionó hasta ocho veces para que relanzase una investigación sobre Biden. En 2014 y 2015, el entonces vicepresidente viajó varias veces a Ucrania para reforzar sobre el terreno al nuevo Gobierno, nacido de la revuelta del Maidán. A la vez, su hijo Hunter, abogado, fichó por la empresa gasística Burima. La firma fue investigada por corrupción por la Fiscalía ucraniana hasta que, en 2016, el fiscal general fue destituido y el sumario se enterró.

En la polémica conversación, Trump asegura a Zelenski que Biden alardea de ser el inspirador de la destitución del fiscal, le comenta que sería "genial" que resucitara las investigaciones y le llama a tener al tanto de sus progresos a su abogado personal, Rudy Giuliani, y al Fiscal General de EEUU, William Barr.

El magnate pretende que las pesquisas también se orienten a probar que fue Ucrania, y no Rusia, quien interfirió en las presidenciales de 2016. Nadie da valor a esta hipótesis, pero el interés que le prodiga Trump delata que la trama rusa tiene más fondo del expuesto por el fiscal Mueller en su informe.

De no seguir Zelenski las recomendaciones de Trump, y aquí vienen las presiones, una ayuda militar de 390 millones de dólares, destinada a la guerra contra Rusia en el Donbass, sería congelada y una anhelada visita de Zelenski a la Casa Blanca se anularía. Para la comisión de investigación que ha elaborado el informe que sustenta el juicio político, "el plan del presidente Trump manipuló la política exterior hacia Ucrania y socavó la seguridad nacional para favorecer dos investigaciones, de motivación política, que ayudarían a su reelección presidencial". De ahí el cargo de abuso de poder. En cuanto a la obstrucción al Congreso, se basa en la negativa presidencial a facilitar 71 documentos requeridos por la comisión y a prohibir a doce altos cargos declarar ante ella.

El juicio que arranca en enero perseguirá a Trump durante toda la campaña electoral. Pero también dará elementos de cohesión ("caza de brujas", si el magnate tuitero no acepta que alguien le redacte argumentarios) al conglomerado ultranacionalista que nunca ha dejado de apoyarle. Trump llegó a la Casa Blanca en enero de 2017 con una baja aprobación (45%) y tres años después tiene un notable apoyo (45%). Su base es inconmovible. Para los demócratas, el "impeachment" será una munición importante, pero como bien sabe Pelosi, que meditó mucho antes de lanzarlo, se les puede volver en contra. Una derrota no deja de serlo por estar anunciada y propiciará acusaciones de uso electoralista de los resortes constitucionales. Hasta el punto de que al riesgo de no hacerse con la Presidencia el 3 de noviembre puede sumarse el de perder el control de los Representantes ese mismo día.