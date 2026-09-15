Zamanian, jugadora del Costa Adeje: "Tengo muchas ganas de jugar ante nuestra afición"

Annahita Zamanian vivió sus primeros minutos como futbolista del Costa Adeje Tenerife Egatesa. La centrocampista francesa debutó el pasado domingo ante la Real Sociedad (1-1), entrando en el tramo final del encuentro y participando en la jugada que terminó con el tanto del empate blanquiazul en el minuto 89. "Fue un punto importante en un campo difícil. Estoy muy contenta por haber podido disputar mis primeros minutos y también ilusionada por conocer una nueva liga. Poco a poco, las cosas irán mejorando”, explicó Zamanian, que afronta con buenas sensaciones sus primeros días junto al conjunto dirigido por Yerai Martín.

La futbolista tuvo además un papel activo en la acción del empate. Con el cuadro tinerfeño buscando el gol en los últimos compases, Zamanian recibió el balón en las proximidades del área rival, se desenvolvió con calidad y asistió a Aithiara para que pusiera un centro medido a la cabeza de Elba Vergés para anotar el gol de la igualada.

“En esos últimos minutos apretamos mucho porque queríamos intentar ganar el partido y hacer algo más. Me alegra haber podido ayudar al equipo y formar parte de una jugada que terminó en un gran gol colectivo”, señaló. Más allá de sus primeros minutos sobre el terreno de juego, Zamanian destacó la acogida que ha recibido por parte de sus nuevas compañeras durante sus primeros días como blanquiazul. “El equipo se ha portado de maravilla conmigo. Estoy muy contenta con cómo me han recibido y con cómo están yendo las cosas. Poco a poco iremos mejorando y adaptándonos, pero las sensaciones están siendo muy buenas”, apuntó.

El siguiente paso será especial para la nueva guerrera blanquiazul. El Costa Adeje Tenerife Egatesa recibirá este domingo al Sevilla FC en el Heliodoro Rodríguez López.

El conjunto blanquiazul afronta el encuentro con la mirada puesta en los tres puntos. Para Zamanian, el apoyo de la afición será también un elemento importante en la búsqueda de ese primer triunfo del curso. “Tengo muchas ganas. Ya pude ver un partido en el Heliodoro y el ambiente fue increíble, así que estoy deseando poder jugar ante nuestra afición. Estoy segura de que será un gran partido”, afirmó.

La nueva futbolista blanquiazul tiene claro, además, qué quiere aportar al equipo durante esta temporada. “Espero aportar experiencia y calidad técnica, pero sobre todo quiero demostrar mi entrega. Quiero dar el cien por cien en todo lo que haga y ayudar al equipo en lo que pueda”, concluyó.

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El Costa Adeje Tenerife recibirá al Sevilla FC este domingo, 20 de septiembre, a las 11:00 horas, en el Heliodoro Rodríguez López, en el encuentro correspondiente a la cuarta jornada de Liga F Moeve. Las entradas para el choque ya están a la venta en la web del conjunto tinerfeño y en Tomaticket.