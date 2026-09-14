Elba Vergés, una defensa central con alma de delantera y primera goleadora del Costa Adeje en la temporada

Una defensa con alma de delantera... y con números también. Elba Vergés Prats, futbolista del Costa Adeje Tenerife, anotó frente a la Real Sociedad el primer gol de la temporada para el femenino del CD Tenerife. Su tanto, que sirvió a las de Yerai Martín para sumar un punto en Zubieta (1-1), se une a los tres que había celebrado ya la temporada pasada como blanquiazul y, a su vez, a otros 17 durante su extensa trayectoria en Primera División. 21 aciertos en total no son casualidad. La catalana no solo es firme en el área propia, sino también una amenaza en la rival.

Elba tiene gol, de eso no hay duda. Ya lo demostró la pasada campaña hasta en tres ocasiones. Le hizo gol al Atlético de Madrid, al Athletic Club y al Badalona y, como curiosidad, no repitió superficie. Al equipo rojiblanco de cabeza (2-1 en una victoria en el Heliodoro que rompió la mala racha inicial tras la mudanza al recinto capitalino), al vasco de con la pierna izquierda yendo a buscar una pelota en la que nadie creía y aprovechando un error de la portera rival para anotar a placer, y al cuadro catalán con la pierna derecha. Lo mismo en Palamós, creyó en la peinada de una compañera y resolvió la acción con dos toques rapidísimos: control y puntapié hacia la red.

Su relación con el gol viene desde muy atrás

Basta con ver los goles para darse cuenta de que van incluso más allá de su gran capacidad para ganar duelos aéreos o su habilidad para manejarse con las dos piernas -cualquiera de esas aptitudes valiosas en sí mismas y redondas al estar todas reunidas en la misma profesional-. Elba tiene ese instinto que hace que le caigan los rebotes, que justo elija ir a la porfía cuando la rival se equivoca y hasta que ataque el primer o el segundo palo cuando los envíos de sus compañeras vayan justo ahí. Una vez es azar, pura suerte, pero tantas...

Lo de Vergés con el gol, por supuesto, se remonta a mucho más atrás de su llegada al Tenerife Femenino. Debutó en Primera con 17 años de la mano del Levante Las Planas y, cerca de los 31, afronta su 14ª campaña en la élite. Solo en la 19/20 bajó de los 25 partidos y fue el año del coronavirus, cuando jugó 15 de los 21 partidos que disputó en Liga F el Espanyol, su segundo club. Pues bien, únicamente en tres de sus 14 cursos en Primera se quedó a cero en el capítulo goleador: la de su estreno, la 20/21 y la 23/24. Mientras, se disfrazó de delantera hasta en 5 veces en la 15/16 (su mejor año), en 4 en la 22/23, en 3 en las 24/25 y 25/26, en 2 en la 21/22 y en 1 en las 16/17, 18/19 y 19/20.

La defensa central más anotadora en la historia del Costa Adeje

Con más de 300 duelos disputados en la máxima categoría del fútbol femenino nacional, la barcelonesa no es solo una contrastadísima defensora (30 apariciones y más de 2.500 minutos en su primera campaña, la pasada, en la Isla), sino también una consagrada goleadora. De las que aparecen para sumar y acaban dando puntos a sus equipos. En el Costa Adeje, de hecho, ninguna defensa central había pasado jamás de los dos goles en las 10 primeras temporadas del club en la Liga F (desde la 15/16 hasta la 24/25). En dos se quedaron en su momento Jackie Simpson (en dos ocasiones), Agus Barroso o la grancanaria Cindy.

Elba Vergés celebra su gol al Atlético de Madrid en el partido de Liga en el Heliodoro. / María Pisaca

La alegría del gol es mayor si sirve para sumar

“Siempre es positivo poder ayudar al equipo. Esta vez ha sido con un gol, pero en otros partidos toca aportar de otras maneras. Estoy feliz por poder ayudar a sumar este punto”, declaró Vergés a los medios oficiales del combinado tinerfeñista. Tras la sufrida igualada en territorio vasco, la zaguera ha querido destacas la capacidad de aguante del equipo dirigido por Yerai Martín. "Luchamos hasta el último minuto, no dejamos de intentarlo y tuvimos la recompensa con ese gol en los últimos compases. Estoy muy contenta con el trabajo y la actitud del equipo", apuntó orgullosa.

El punto conseguido en Zubieta adquiere además un valor especial por la entidad del rival, que la pasada temporada logró la clasificación para disputar la UEFA Women’s Champions League y le ganó al propio Costa Adeje la batalla por la tercera plaza del campeonato. "Sabíamos que era un partido exigente ante un equipo de mucho nivel. Por eso, sumar a domicilio es importante y debe darnos confianza y ganas para buscar los tres puntos en casa".

El Sevilla, siguiente objetivo

Por delante asoma ahora el próximo objetivo, la cita de este domingo frente al Sevilla, que "ha formado un muy buen equipo y está dando un buen rendimiento" en el comienzo de la 26/27. "Sabemos que será un partido duro y que tendremos que sacar nuestra mejor versión, pero no tengo dudas de que lo lograremos y podremos celebrar la victoria en el Heliodoro. Queremos conseguir ese primer triunfo", zanjó convencida la futbolista.