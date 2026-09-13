El Costa Adeje rescata un punto en Zubieta gracias a un gol de Elba en el minuto 88

Un gol de Elba Vergés en el minuto 88, cuando la Real Sociedad casi daba por hecha la victoria, permitió al Costa Adeje Tenerife sumar un punto en Zubieta, en la tercera jornada de la Liga F Moeve 26/27 (1-1). El equipo tinerfeño no ha ganado, pero solo ha perdido una vez, en el campo del Barcelona. El balance es de dos puntos de nueve.

Lo mejor del Costa Adeje fue su capacidad de reacción. Porque la Real Sociedad lo había hecho todo bien hasta que logró batir a Noelia Ramos. Lo hizo en el minuto 73 con una genial maniobra de Ainhoa tras recibir dentro del área, girarse delante de Cinta y poner el balón fuera del alcance de la guardameta lagunera. Una ventaja justa para las guipuzcoanas, que habían dominado desde el comienzo del encuentro y habían generado muchas más ocasiones para marcar que su rival, un Costa Adeje sin remates entre los tres palos hasta ese momento, solo un ensayo de Henar en el arranque del segundo tiempo, sin trabajo para la guardameta Julia Arrula. Muy poco para un infensivo Costa Adeje que parecía condenado a la derrota.

Pero el 1-0 despertó al equipo de Yerai Martín. Con todo perdido, el Costa Adeje dio un paso al frente y logró lo que no había podido hacer antes, tener la posesión del balón en el campo contrario con mayor continuidad. La Real lo fió todo a dejar pasar el tiempo y defenderse. La apuesta le salió mal. Con la recién fichada Zamanian en el campo, las blanquiazules, en este caso de morado, pisaron el acelerador y encontraron el premio deseado con un centro de Aithiara y un preciso remate de cabeza de Elba. Las locales se agarraron al FVSpara que se anulara el gol, pero la revisión no puso de manifiesto ninguna infracción, supuestamente un fuera de juego. Nada.

Tal fue la dosis de confianza recibida, que el Costa Adeje fue, al final, el que estuvo más cerca de ganar gracias a una falta peligrosa en el minuto 100 que ejecutó Ari Mingueza a media altura y desvió con apuros la guardameta local.

Partiendo desde el inicio, la Real había empezado mejor el partido. Asumió enseguida el control y empezó a generar acercamientos desde la posesión ante un Costa Adeje organizado para tratar de protegerse y sorprender con transiciones. Pero el equipo tinerfeño quedó demasiado largo, cada vez más pendiente de tapar las vías de acceso que fue encontrando el conjunto local por las bandas. Ahí situó su prioridad para dejar para más adelante una fase ofensiva nada productiva en el primer tiempo -de hecho, hasta el tramo final, ya con un gol encajado-.

Por contra, la Real Sociedad sí fue capaz de crear peligro y se acercó al gol más de una vez. Lo tuvo, por ejemplo, Cecilia en el minuto 3 tras recibir un servicio desde el carril izquierdo. Con todo a favor, no acertó a dirigir el remate para alivio de la portera Noelia.

Las guipuzcoanas parecían estar cómodas con la pelota. Su juego era más fluido. El manejo era suyo. Y se tradujo en un par de oportunidades, la más clara, una segunda acción tras una falta que no aprovecharon ni Ainhoa ni Apari (20’). El 0-0 empezaba a ser una buena noticia para el Costa Adeje, superado en el centro del campo y, para colmo, con una tarjeta amarilla de carga añadida para Noelia Salazar.

Con todo esto, las tinerfeñas resistieron y fueron sacando adelante su fútbol poco a poco, con una mayor presencia en el campo contrario, pero sin lo principal, remates a puerta. Se sostenía en esa faceta con la verticalidad de Koko, alguna subida de Violeta... Poco más.

Tras el intermedio, el Costa Adeje trató de aplicar algo más de intensidad y adelantar las líneas. Y con ello avisó con un primer remate de Henar. El balón salió a un lado de Julia, pegado al palo.

Pero fue una acción aislada. Ala Real Sociedad no le costó volver a coger las riendas del partido y acercarse al gol. Lo tuvo Chacón con una volea que sacó a córner Noelia Ramos (54’). Y también Camino con un toque raso y colocado que despejó Cinta (59’). Lo mismo que Apari y Nerea en el 69’. El 1-0 se veía venir. El Costa Adeje resistía, pero estaba jugando con fuego. Por eso no sorprendió que la Real Sociedad se adelantara en el minuto 73 con el golazo de Ainhoa.

Un golpe que no fue definitivo, ni mucho menos. En realidad, tuvo un efecto estimulante para las tinerfeñas y relajante para las guipuzcoanas. El Costa Adeje se volcó para intentar impedir la derrota y, tras una ocasión protagonizada por Padilla, logró rescatar un valioso punto con el tanto de Elba Vergés en el minuto 88.

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