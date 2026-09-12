Zamanian, experiencia para la sala de máquinas

El Costa Adeje Tenerife Egatesa incorpora a Annahita Zamanian para reforzar su centro del campo. La futbolista, de 28 años, llega como agente libre y con la carta de libertad, después de poner fin a su etapa en el Parma, donde compitió durante más de seis temporadas compitiendo en la máxima categoría del fútbol italiano y de haber acumulado una amplia experiencia internacional a lo largo de su carrera.

Zamanian destaca por su calidad con el balón, capacidad asociativa y talento para desenvolverse tanto en el centro del campo como en posiciones de mediapunta. Su visión de juego, capacidad para interpretar los espacios y recursos en el último tercio le permiten aportar diferentes alternativas al juego ofensivo del conjunto tinerfeño.

El director deportivo blanquiazul, Jordi Torres, destacó la incorporación de la futbolista francesa y puso en valor las posibilidades que ofrece su llegada al proyecto tinerfeño: «Annahita es un perfil diferente al que tenemos actualmente en la plantilla. Es una jugadora que puede actuar como enlace con las futbolistas de ataque y que entendemos que nos va a aportar mucho en la fase ofensiva. Además, cuenta con una experiencia y una madurez muy importantes después de muchos años compitiendo al máximo nivel en una liga tan exigente como la italiana».

Nacida en Londres el 19 de febrero de 1998, Zamanian es hija de padre iraní y madre francesa de origen bretón. Con cuatro años se trasladó junto a su familia a Suecia, país donde creció y comenzó su formación futbolística. Esta particular historia personal ha acompañado también su trayectoria internacional: pese a haber desarrollado gran parte de su vida en Suecia, la centrocampista cuenta con nacionalidad francesa y británica y ha representado a Francia desde las categorías inferiores.

La nueva futbolista blanquiazul comenzó su trayectoria en Suecia antes de dar el salto al Paris Saint-Germain. En enero de 2020 se incorporó a la Juventus, donde vivió una de las etapas más importantes de su carrera. Durante su estancia en Turín conquistó tres títulos de Serie A, una Coppa Italia y dos Supercopas de Italia, además de disputar competición europea.

Tras su etapa en el conjunto juventino, Zamanian continuó desarrollando su carrera en Italia, defendiendo posteriormente las camisetas de Fiorentina, Sassuolo y Sampdoria, antes de recalar en el Parma, su último equipo. Con el conjunto parmesano disputó la temporada 2025/26 en la Serie A.

Su trayectoria internacional también comenzó desde las categorías inferiores. Zamanian ha defendido la camiseta de Francia desde la Sub-16 hasta la Sub-23, llegando a participar en la Copa del Mundo Sub-20 de 2018.

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Con su incorporación, el Costa Adeje Tenerife suma una futbolista con experiencia en diferentes contextos competitivos, conocimiento del fútbol europeo y capacidad para aportar calidad y creatividad en la zona de creación.