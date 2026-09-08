CD Tenerife Femenino
«Los resultados van a venir, estoy convencida»
Elba Vergés destaca el buen trabajo defensivo del Costa Adeje y asegura que el equipo está «en el camino correcto y con ganas»
Titular en las dos primeras jornadas de Liga F, Elba Vergés sigue siendo una de las piezas clave en la defensa del Costa Adeje Tenerife Egatesa. La central blanquiazul ha valorado positivamente el trabajo defensivo del equipo ante el Deportivo (0-0). «Nos quedamos con que ayer mantuvimos la portería a cero; fuimos sólidas y firmes atrás, por lo que por esa parte nos vamos contentas», explica Elba.
Asimismo, pone el foco en el aprendizaje continuo y en la progresión de la plantilla: «La Liga acaba de empezar y tenemos tiempo por delante y recursos para hacer autocrítica, ver en qué debemos seguir mejorando y trabajar para conseguir la primera victoria de la temporada».
En un campeonato cada vez más competitivo, la futbolista blanquiazul subraya el valor de seguir sumando: «Cada año hay más nivel competitivo y es muy importante mantenerse firme y seguir sacando buenos resultados. Esto no ha hecho más que empezar, estamos en el camino correcto y con muchas ganas de seguir». Por otra parte, Vergés resalta el compromiso del vestuario frente a las bajas por lesión que afectan a la plantilla en este inicio de temporada: «No estamos pasando por el mejor momento, pero lo importante es que las jugadoras disponibles estamos dándolo todo y trabajando al máximo para suplir esas ausencias. Con trabajo, ganas y sacrificio, estoy convencida de que los resultados van a venir».
Pensando ya en el próximo compromiso liguero, la defensa no escondió la dificultad de la visita a la Real Sociedad: «Sabemos que es un rival muy difícil que nos va a exigir muchísimo, pero desde ya estamos mentalizadas en sacar lo mejor de nosotras. Queremos apoyarnos en las sensaciones de la temporada pasada, donde pudimos sacar resultados positivos», zanjó.
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