El Costa Adeje no pasa del empate ante el Deportivo en su estreno como local

Por juego y por llegadas no fue un partido de 0-0, pero ese fue el tanteador que reflejó el marcador del estadio Heliodoro Rodríguez López tras el encuentro de la segunda jornada de la Liga FMoeve entre el Costa Adeje y el Deportivo de La Coruña. Después de la goleada en la visita al Barcelona, el Tenerife sumó un punto en su primer encuentro del curso como local.

Yerai Martín alineó de entrada a Noelia Ramos, Violeta Quiles, Cinta Rodríguez, Elba Vergés, Aleksandra Zaremba, Henar Muiña, Pola, Ari Mingueza, Marina Martí, Iratxe y Natalia Padilla.

Las blanquiazules imprimieron un ritmo alto ante un Deportivo que fue igualando fuerzas poco a poco para dar paso a una primera parte igualada, con alternativas y con ocasiones para marcar en las dos áreas. Ninguna lo suficientemente clara. Entre ellas, una que estuvo a punto de cazar Violeta tras un pase de Marina Martí o dos remate en la misma jugada de Pola. Todo, dentro de la primera media hora y sin continuidad en la fase siguiente, antes del descanso.

Tras el intermedio, el CostaAdeje siguió decidido a desbloquear el 0-0. El entrenador empezó a introducir cambios y el equipo apretó con el riesgo de aceptar un ida y vuelta en el que el Deportivo se mostró peligroso con contragolpes que tuvieron a Noelia como salvadora para las blanquiazules y a Lucía Pardo como amenaza.

El Costa Adeje insistió con la ejecución de una falta directa a cargo de Noelia Salazar. Desvió a córner Tarazona (85’). La guardameta del Deportivo volvió a intervenir en el minuto 86 para sacar un remate de Natalia Padilla. El gol podía caer en cualquier momento, principalmente para un Tenerife reactivado por la verticalidad de Ange Koko. Ya pasado el 90’ y la desesperada, el conjunto tinerfeño reclamó un penalti. Momento FVS. La revisión de la jugada no deparó el castigo pretendido. Se agotaba el tiempo y las gallegas ya daban por bueno el empate. No hubo manera de alterar ese resultado. Supo a poco. Toca seguir.