Violeta confía en que el Heliodoro «sea un fortín»

El Costa Adeje jugará mañana su primer partido de la temporada en el Heliodoro Rodríguez López. Las blanquiazules recibirán al Deportivo (11:45) en la segunda jornada de Liga F, una cita que supondrá el reencuentro con la afición blanquiazul después del estreno ante el Barcelona (5-0).

Con las ganas de volver a competir ya sobre el césped del Heliodoro, Violeta Quiles pone el foco en la oportunidad de comenzar a construir un equipo fuerte como local. «Tenemos muchísimas ganas de conseguir la victoria y ahora, además, jugamos en casa. Queremos empezar a convertir el Heliodoro en un fortín, con nuestra gente, haciendo que cada partido sea difícil para los equipos que nos visiten», señala la cartagenera.

El factor local ya fue importante durante el pasado curso, especialmente en la segunda vuelta, y Violeta tiene claro que volver a hacerse fuertes ante la afición debe ser uno de los objetivos del equipo. «Los partidos en casa son a lo que nos tenemos que agarrar para hacernos fuertes y conseguir que aquí no se pierda un punto. Fuera, los equipos se han reforzado y cada uno plantea su estrategia, pero en casa tenemos que jugar con nuestra fuerza y darlo todo», afirma.

El estreno frente al FC Barcelona supuso un exigente primer compromiso. Ahora, con la mirada puesta en el Deportivo, la jugadora blanquiazul considera que toca transformar lo aprendido en una nueva oportunidad para sumar. «El partido anterior nos sirvió de aprendizaje y también para mejorar de cara a los siguientes encuentros. Ya es momento de empezar a sumar y ahora tenemos que centrarnos en el siguiente partido, que es lo que toca», explica Violeta.

Una sensación que también está ligada al ambiente dentro del vestuario. La jugadora destaca el trabajo realizado durante la preparación y la unión alcanzada por el grupo, uno de los aspectos que considera fundamentales: «Hemos conseguido formar un grupo muy bueno y muy humano. Nos hemos juntado bastante y creo que eso se está viendo. Seguro que nos irá bien», apunta.