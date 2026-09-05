El Heliodoro Rodríguez López, la vía más corta hacia la solidez para el Costa Adeje Tenerife

Vuelta a casa después de más de tres meses. El Costa Adeje Tenerife regresa este domingo (11:45) al Heliodoro Rodríguez López con la intención de casi calcar el escenario previo más inmediato: teniendo al Depor Abanca como rival, con un triunfo y mostrándose sólido en la parcela defensiva, una de sus principales virtudes de la pasada campaña.

Llega el cuadro de Yerai Martín al debut en casa tras una esperada pero también amplia -respecto a lo deseado- goleada recibida en la primera jornada contra el Barça. Un 5-0 que más por el resultado generó ciertas dudas por parte del cuadro isleño en tanto que varios de sus goles encajados fueron fruto de una actividad defensiva en niveles inferiores a los requeridos.

El punto de inflexión en el Estadio

Pero superado ese revés, y sin entrar en tragedia alguna, el Costa Adeje debe volver a recuperar su identidad. En primer lugar, la consistencia que demostró como local en la segunda vuelta liguera. Y es que no fue sencilla la mudanza al Heliodoro, toda vez que de sus siete primeros choques en la 25/26, solo uno se saldó con victoria, acabando cinco en empate y uno en derrota.

Sin embargo, todo cambió tras el ecuador y de los siguientes ocho duelos ligueros -todos ellos ya con Yerai Martín en el banco tras la salida de Eder Maestre- el Costa Adeje se apuntó seis triunfos, cediendo un empate (1-2 contra la Real Sociedad) y otra derrota, en este caso 1-3 frente al Barça. En total, 19 puntos sobre 24 posibles. "Queremos repetir eso, y la primera oportunidad la tenemos este domingo", apunta Yerai Martín.

Apenas recibe como local

Serie más que notable en la que mucho tuvo que ver la consistencia defensiva del cuadro tinerfeño, ya que en sus seis victorias fue capaz de anotar 17 goles y no recibir ninguno. De hecho, quitando sus dos enfrentamientos ante el Barça, el Costa Adeje recibió un total de 17 goles en 28 jornadas. Poco más de medio tanto por partido. Una robustez que tuvo su capítulo más reciente en la última jornada de la Liga F, cuando las isleñas se impusieron por 2-0 al Depor Abanca gracias a los tantos de Ange Koko a Paulina Gramaglia.

Ange Koko, en el partido contra el Barça. / CDTF

A pesar de ese traspié inicial, las sensaciones del técnico del Costa Adeje son, a priori, positivas. Habla Martín de "una semana buena de trabajo" después de que su equipo "se levantara" sin problema aparente de la derrota en el Johan Cruyff. Las blanquiazules, según su preparador, deben "ser más sólidas en defensa" y tratar de hacer frente a "un rival que ha sufrido muchos cambios, incluido su entrenador, pero que es muy fuerte en las transiciones y que se siente cómodo con el balón". "Debemos llevar el peso del encuentro", resaltó Yerai.

De nuevo las bajas

Pero más allá de tratar de "hacer daño en las debilidades" del Depor, Martín también tiene una tarea extra: tratar de hacer frente a las bajas, sobre todo en la parcela defensiva, que ya le condicionaron en su estreno liguero ante el Barça. Así, y todavía sin la camerunesa Tiwa -por problemas burocráticos- aún en la Isla, el entrenador tinerfeñista dejó entrever que para la vuelta al Heliodoro apenas podrá recuperar efectivos.

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Hace una semana fueron baja Érika González, Pisco, Yerliane Moreno, Paulina Gramaglia, Alba Pérez y Patri Gavira. "Algunas jugadoras ya han hecho algo de trabajo, pero no es momento de correr riesgos", expresó el de Andoain, que prefiere centrarse en tener a un mayor número de piezas de cara al choque de la tercera jornada frente a la Real Sociedad. "Con todo, lograremos conformar una convocatoria competitiva y hacer un buen once", añadió para despejar dudas.