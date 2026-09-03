La nueva vida de Henar Muiña

Henar Muiña acaba de comenzar una nueva etapa. Una de esas que obligan a cambiar rutinas, descubrir lugares y hacer propio un escenario hasta hace poco desconocido. Tenerife es ahora su casa, el Mundialito su lugar de trabajo y el vestuario blanquiazul, poco a poco, su nueva familia. Pero este domingo, cuando pise el Heliodoro Rodríguez López por primera vez como jugadora del Costa Adeje Tenerife, tendrá delante una parte importante de la vida que dejó atrás.

Antes de que llegue ese momento, hay días como el de este miércoles. Jornada de carga en el Mundialito y una mañana que comienza en casa, donde Henar prepara su particular «batido estrella». Leche de almendra, plátano congelado «le da la textura que buscamos», crema de arroz y proteína. Una rutina que forma parte de su preparación como futbolista y que ahora se desarrolla en un escenario diferente.

También hay espacio para disfrutar de las pequeñas cosas. Desde que se mudó a La Esperanza, Henar ha encontrado en los desayunos al aire libre uno de sus momentos favoritos. «Me gusta mucho tomar el desayuno al aire libre, así que voy a disfrutar de mi momento», cuenta. Unos minutos de calma antes de ponerse en marcha.

En su nueva rutina tampoco falta el café. Lo prepara antes de salir y se lo lleva consigo camino del entrenamiento. «Me gusta mucho tomármelo antes del entreno, así que me lo llevo conmigo». Pequeños hábitos que permanecen aunque todo lo demás haya cambiado.

La carretera hacia el Mundialito se ha convertido también en parte de esa adaptación. Tenerife todavía tiene rincones por descubrir para Henar, pero las primeras semanas han servido para que la isla empiece a sentirse cada vez menos ajena. «La adaptación a la isla está yendo bien. Las primeras semanas me costó un poco el clima, pero ya me he adaptado. El humor también lo tengo mucho mejor desde que estoy aquí y Tenerife me está encantando», explica.

Su llegada al club tinerfeño tampoco fue una decisión complicada. El interés del club desde el primer momento, las referencias que recibió y el camino recorrido por el equipo en las últimas temporadas terminaron de convencerla. «Me hablaron muy bien del club, de la isla, del equipo... y solo hay que ver los resultados en la tabla en estos últimos años. Vengo con muchas ganas de competir», subraya.

Si adaptarse a una nueva isla es un proceso, encontrar un lugar dentro de un vestuario puede serlo todavía más. En el caso de Henar, ese paso está siendo rápido. Entre saludos, risas, botas y trabajo sobre el césped, la nueva blanquiazul asegura haber encontrado desde el primer día un grupo que le ha facilitado el cambio.

«La verdad es que la integración está siendo muy buena. Todo el mundo me lo ha puesto muy fácil desde que llegué», reconoce. Y añade: «Tenemos un grupo humano muy bueno y, al final, eso hace que esté feliz aquí y que me sienta como en casa». Esa última expresión resume buena parte de estas primeras semanas. Porque una nueva vida no se construye únicamente con grandes decisiones, sino también con pequeñas rutinas y con las personas que aparecen en el camino.

Sobre el césped, Henar afronta la temporada con la misma idea que comparte el grupo: competir sin ponerse límites antes de tiempo. «A nivel colectivo hay que cuidar las expectativas. Tenemos que ser un equipo fuerte, al que cueste mucho sacar puntos, sobre todo en nuestra casa. El objetivo es competir cada partido y ver hasta dónde llegamos».

El domingo 6 de septiembre, a las 11:45 horas, el Costa Adeje Tenerife disputará ante el Deportivo Abanca su primer partido de la temporada como local en el Heliodoro Rodríguez López. Para Henar, el encuentro tendrá un significado especial. Enfrente estará el equipo que fue su casa futbolística durante los últimos años. «Es un partido muy especial. El Dépor ha sido mi casa durante mucho tiempo y he vivido muchas cosas allí. Siento mucha ilusión por reencontrarme con mis antiguas compañeras, pero tengo muchas ganas de que llegue el partido y de poder dejar los tres puntos en casa».

Será, además, su primera oportunidad de defender el escudo blanquiazul sobre el césped del Heliodoro. Un estadio que ya conoce, aunque hasta ahora desde el lado visitante. «Lo afronto con mucha ilusión. Es un ambiente que solo he vivido como rival y creo que como local se tiene que sentir un calor muy grande. Tengo muchas ganas de reencontrarme con toda la gente, pero esta vez desde su lado».

Henar todavía está descubriendo su nueva vida en Tenerife. Ya tiene sus lugares, sus rutinas, su camino al entrenamiento y un vestuario en el que asegura sentirse como en casa. Este domingo llegará uno de esos momentos que marcan una nueva etapa: reencontrarse con su pasado mientras empieza a escribir su historia en un nuevo hogar. n