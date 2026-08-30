Consolidado entre los grandes, pero a la vez obligado a ejercer de escaparate donde expone a sus mejores jugadoras; así es la rutina del Costa Adeje Tenerife

Su trayectoria de los últimos años, siendo capaz de codearse con los mejores de la Liga F, y el abrigo –por nomenclatura y especialmente logístico– que le da reportado el CD Tenerife han ayudado sobremanera a que el Costa Adeje Tenerife se haya convertido en uno de los clubes punteros del fútbol femenino nacional. Estatus de prestigio, pero todavía sin el necesario músculo económico como para aspirar a pujar con toda la fuerza necesaria en el mercado y, sobre todo, evitar de estar expuesto a que otros equipos más glamurosos desvalijen la primera línea de su escaparate. Los casos, este mismo verano, de Paola Hernández y Natalia Ramos son los dos más recientes de una lista de salidas cada vez más extensa.

Adaptarse a las circunstancias

En el club blanquiazul han comprendido esta situación de cierta debilidad y han tratado de explotar su lado positivo. «Creo que nos hemos convertido en una especie de plataforma de desarrollo, un club en el que formamos tanto buenas jugadoras como otro tipo de profesionales», expresa Jordi Torres, director deportivo del conjunto isleño, al que considera una especie de «espejo en el que se fijan muchos otros equipos». «Pero no solo por el rendimiento de las jugadoras, sino también por la manera en la que se está trabajando desde hace tiempo».

Y si bien los piropos externos no hacen plantillas, el Costa Adeje Tenerife ha querido tomar un camino conservador cuando se ve privado de alguna de sus jugadoras básicas por medio de un inesperado traspaso, «una figura cada vez más habitual en el fútbol femenino». «Es verdad que en la parte deportiva, cuando una jugadora que está siendo importante sale porque se paga su cláusula, te alegras por ella, pero a ti te repercute, sobre todo en función del momento del mercado, porque a veces ese puesto es complicado de cubrir», cuenta Torres.

Invertir en el día a día

Pero lejos de hacer una reinversión directa, el club isleño toma otra vía e intenta «invertir en el día a día del equipo». «Lo hacemos en instalaciones, en material, en herramientas de trabajo... Quizá lo sencillo sería destinar ese dinero a contratar jugadoras con grandes salarios, pero hemos preferido mantener un equilibrio salarial dentro de la plantilla e invertir en otras en otras facetas en busca de estabilidad y consistencia».

Natalia Ramos, en lo alto del corro, celebra un tanto ante el Barça. / María Pisaca / MARIA PISACA

Ese obligación a saber reponerse quedó ejemplificado hace solo unas semanas con la salida de Natalia Ramos, pese a que las dos partes pensaban «que ya se iba a quedar aquí este temporada». «Pero para situaciones así tenemos una plantilla tan amplia, y ahora otras jugadoras deberán dar un paso adelante», expresa Torres, que se mantiene activo escudriñando el mercado ante una posibilidad «interesante» de fichar. Hasta el 18 de septiembre tiene tiempo el director deportivo tinerfeñista dentro de una cuenta atrás con valor doble. Y es que como si de una puerta giratoria se tratara «puede haber una lesión en un equipo grande y con poder económico, y resulta que en el Costa Adeje hay una jugadora que le resulta interesante». «Hasta ese día no estaré tranquilo», añade en modo previsor.

Suben los sueldos... y las cláusulas

Por todo ello, y sabedor de la tendencia reciente y en modo alerta por los numerosos episodios previos, el Costa Adeje también trata, en la medida de sus posibilidades, de cubrirse las espaldas con un modelo que se viene modernizando «desde la pasada campaña». «Hay muchas jugadoras con contratos desde hace unos años y claro, el fútbol femenino evoluciona y el mercado cada seis meses cambia mucho; por ello tratamos de actualizarnos para intentar retener a ese talento y tener un poco más de fuerza cuando venga alguien a fichar» explica Torres sobre una especie de upgrade paralelo: sueldos mayores y a la vez cláusulas de salida más elevadas.

Adecuación necesaria sabedores, en el Costa Adeje, de que esas siete marchas que ha vivido en apenas dos años, mediante el pago de su salida, pueden reeditarse más pronto que tarde. La lista arrancó con la argentina Agus Barroso, que en agosto de 2024 se marchó el Flamengo brasileño. Unos meses después, en diciembre, fue Ange Koko la que fue tentada por el Al-Ula saudí –aunque luego regresaría a la Isla–. Ya en febrero de 2025, el Corinthians brasileño pescó a Thais Ferreira, mientras que apenas una semana después Gift Monday –tras haber sido elegida MVP de la Liga F del mes anterior– era reclamada por el Washington Spirit.

Una lista cada vez más larga

Las tres salidas más recientes se han producido en este 2026. En enero fue la de Bernardette Amani, en la que se fijó el Bayern Munich para cubrir una lesión. Este verano, el mayor músculo del fútbol extranjero puso sus ojos en el producto local: Paola Hernández salió rumbo al Servette suizo, mientras que Natalia Ramos, en el radar primero del Brighton, acabó siendo reclutada por el Liverpool de una liga inglesa con otro viejo conocido.

Paola Hernández celebra un gol marcado ante el Athletic Club la pasada temporada. / Arturo Jiménez / t

Y es que tras dejar el Costa Adeje por voluntad propia a mitad del pasado ejercicio, el técnico Eder Maestre se comprometió con el London City Lionesses. Caso parecido al de otro exentrenador del conjunto isleño, el tinerfeño José Herrera que tras brillar con el club de si tierra recaló primero en el Al-Hilal y luego en el Atlético de Madrid. Más ejemplos de promoción. Eso sí, los dos preparadores salieron sin contraprestación monetaria.

El mejor ejemplo para convencer a un posible fichaje

No desvela Torres –por «motivos de confidencialidad»– cuál puede ser la cuantía económica que, por compensación a la marcha de sus activos, ha logrado aglutinar en sus arcas el Costa Adeje a lo largo de estos dos años. Sin embargo, sí resalta el valor añadido que posee para el club el escenario en el que se ha visto inmerso. «A la hora de fichar jugadoras ponemos encima de la mesa estos ejemplos. Que la futbolista tenga claro que uno de los aspectos positivos de venir aquí es su posibilidad de mejorar, y que sobre todo sepa que otros clubes profesionales de primer nivel mundial se están fijando en nuestros partidos porque saben que aquí sacamos buen talento», argumenta Jordi.

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En esa primera línea de escaparate a la que se ha visto expuesta recientemente, el Costa Adeje Tenerife trata de lucir su pose más elegante. La mejor manera de ponerle valor al «trabajo bien hecho de los últimos años». Una metodología que aumente las posibilidades venta y que si bien obliga a una reinvención acaba ayudando a «aumentar el nivel competitivo» de un club que hace un buen tiempo que no le pierde la cara a la élite nacional.