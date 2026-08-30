El Costa Adeje Tenerife se estrena con la prueba más difícil: visita al todopoderoso Barça, pero con la ilusión de dar la campanada

Un trámite a saldar con honor, pero en el momento más propicio para firmar una campanada. En el inicio de la que será su decimosegunda campaña consecutiva en la élite del fútbol nacional, el Costa Adeje Tenerife arranca este domingo por la tarde (18:00) a lo grande el curso 26/27. Lo hacen, las de Yerai Martín, con la prestigiosa vitola de haberse consolidado entre lo más granado de la categoría, un estatus corroborado por la cuarta plaza en la que las isleñas finalizaron el pasado ejercicio. Sin embargo, esa etiqueta de equipo de la zona noble pasa un primer examen de máxima exigencia: la visita al todopoderoso FC Barcelona. No solo vigente campeón liguero y de la Champions, sino además con unos números –al menos en el territorio español– en estos años más recientes, que son simplemente abrumadores.

Prueba a la pequeña reconstrucción

Sobre el papel, prácticamente toda visita al Estadi Johan Cruyff es sinónimo de derrota. Llámese como se llame el rival. Y varios condicionantes deberían alimentar esta máxima para el Costa Adeje en este arranque liguero. Por un lado, una pequeña reconstrucción obligada de su plantel, donde han llegado hasta siete jugadoras –falta por aterrizar la joven camerunesa Tiwa– y se han marchado piezas básicas, caso de Paola Hernández y Natalia Ramos, con las que el técnico contaba pero que han acabado aceptando propuestas de clubes extranjeros de mayor enjundia: Servette y Liverpool respectivamente.

Gramaglia trata de controlar el balón en el último duelo del Costa Adeje Tenerife contra el Barça. / María Pisaca / MARIA PISACA

A ello se añade que pese a las buenas sensaciones generales que ha ofrecido en pretemporada, el Costa Adeje se presenta a esta primera cita con mucho ajetreo en su enfermería. Pese a que el club no había desvelado anoche la lista de jugadoras que viajaron hasta la capital barcelonesa, diversos de esos percances físicos afectan a la retaguardia de las blanquiazules, lo que ha obligado a completar la convocatoria con varias jugadoras del filial.

Yerai Martín: "Es el mejor momento"

Con todo, Yerai Martín lo tiene claro. «Es el mejor momento para visitar al Barça», expresó en la rueda de prensa del viernes. Una sensación que a lo largo de la semana también han expresado varias de sus pupilas, entre ellas algunas de las más veteranas. Un escenario que el técnico vasco considera adecuado para las suyas por varias razones. La primera, para que se quiten de encima cuanto antes lo que sobre el papel se cuenta como derrota segura. Será, el de hoy, una especie de bonus track de pretemporada.

Pero es que también sabe Martín que el sorteo del calendario le permitirá medirse al que seguramente sea el Barça más verde en mucho tiempo. Y es que el conjunto azulgrana –campeón de las siete últimas temporadas– también se ha visto obligado a una importante metamorfosis ante la desbandada de varias de sus jugadores más reseñables. Son los casos de Alexia Putellas, Mapi León, Ona Batlle y Salma Paralluelo. La marcha más significativa es, con diferencia, la de Putellas –se fue al Lionesses del ex blanquiazul Eder Maestre–, capitana dentro y fuera del campo; un estatus para el que está llamada a la sucesión Patri Guijarro.

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Los cambios y las dudas del Barça

Y al igual que el Costa Adeje, el Barça llega a este arranque liguero con algunas bajas de peso, como la de Aitana Bonmatí. «Solo está haciendo entrenamiento individualizado. Se irá reincorporando poco a poco, pero aún no está disponible», explicó estos días el preparador azulgrana Pere Romeu. «Jugaremos con lo que tengamos», avisó. Y entre esas armas, al margen de lo que arrastra el club azulgrana, se encuentran ahora jugadoras como Van Asten, Kerolin Nicoli, Martina Fernández y Tyler McCamey, además del salto al primer equipo, entre otras, de Carla Julià. Una reordenación de piezas a la que el Barça añade una nula confianza hacia el Costa Adeje. «Será un partido exigente, contra un rival duro. Siempre es agresivo, intenso, va al duelo, se defiende con todas las jugadoras y puede contraatacar», detalló Romeu.