El Barça no tiene piedad de un Costa Adeje lastrado por las bajas en defensa (5-0)

La resistencia del Costa Adeje Tenerife se derrumbó a la media hora en el Estadio Johan Cruyff. 27 fueron los minutos que tardó Claudia Pina en inventarse una genial asistencia de gol a Caroline Graham que aprovechó la noruega para poner por delante al Barcelona y asestar un primer golpe al Femenino del CD Tenerife que, si bien no era entonces letal, condenó a las de Yerai Martín a una agonía de la que ya nunca pudieron recuperarse hasta el pitido final, cuando cayeron por el definitivo 5-0.

Cayó el cuadro insular frente al todopoderoso Barcelona en la primera jornada del campeonato liguero. Ya lo había dicho el técnico tinerfeñista en la previa: contra el Barça, cuanto antes mejor. Porque está menos rodado y hay mayor margen para la sorpresa y porque, en el peor de los casos, se quita uno de encima la indeseada visita al peor campo de la Liga F a las primeras de cambio.

El Barça, pese a las bajas, sigue siendo muy superior

Con ese mal menor tendrán que conformarse las insulares, que padecieron de principio a fin ante un Barça mermado por las salidas de futbolistas importantes este verano (Alexia, Mapi, Salma...), pero que de salida sigue estando muy por delante de los demás. Si a esa distancia diferencia de talento se le suman las numerosas ausencias con las que la expedición del representativo femenino acudió a la ciudad condal, el desenlace de una derrota era casi inevitable. No viajaron Pisco, Érika Yerliane, Alba Pérez, Gavira y Gramaglia, por lo que Yerai Martín tuvo que tirar de dos canteranas para completar una convocatoria sin apenas defensas. Las centrales titulares fueron Elba, Cinta y Pola, que es centrocampista.

El guion estaba cantado. El Barça salió a mandar y el Costa Adeje a aguantar. ¿Hasta cuándo sería capaz de sostenerse el cuadro visitante? Pues 27 minutos. Fue entonces cuando Claudia Pina recogió un balón en la frontal del área y, pese a estar rodeada de camisetas blanquiazules, filtró un pase brillante para Graham que acabó en el 1-0. Las de Yerai se repusieron al golpe pese al natural titubeo, pero de nuevo Pina marcó la diferencia poco antes del descanso. Se giró en la frontal y, en lugar de asistir, aprovechó el pasito atrás de la zaga insular para sacar un derechazo ajustado al palo de la portería de Noelia (39').

Alineación del Costa Adeje en el partido frente al Barcelona. / CDTF

Del 2-0 al 4-0 en solo seis minutos

Y lo peor estaba por llegar porque el Barça, lejos de mostrarse perezoso a la vuelta de vestuarios tras su apabullante superioridad en la primera mitad (15-2 en tiros totales y 77-23 en posesión), apretó aún más el acelerador. Tanto, que ya ganaba por 4-0 a los seis minutos del segundo tiempo. Primero castigó Pajor a centro de Graham y después fue Van Asten quien la empujó bajo palos a la salida de un córner que había peinado justamente Pajor en el primer palo.

La peor noticia para el femenino del Tenerife no era ya entonces el resultado (comprensible a tenor de las ausencias propias y las goleadas a las que acostumbra el Barcelona), sino la sensación de fragilidad defensiva que estaban dando las visitantes. No solo en el juego, sino también a balón parado. El quinto llegó en otro lanzamiento de esquina, aunque esta vez desde el perfil contrario y sin la excusa de una prolongación. La pelota voló alta hasta que Irene Paredes, sola en el segundo palo (igual que antes Pajor, cuando peinó en el primero), cabeceó perfecto a gol en el minuto 62.

Quiles reclamó roja por un agarrón del pelo

Poco después, el Costa Adeje solicitó la revisión de la colegiada de una acción en la que Violeta Quiles reclamó que Martina Fernández la había tirado del pelo. Lo hizo, pero con muy poca fuerza y de forma accidental mientras la sujetaba de la camiseta. La colegiada no lo vio claro tras una larguísima revisión (cerca de cinco minutos) y saldó la acción con amarilla para la azulgrana. La reclamación no sirvió para forzar la expulsión, pero al menos sí para frenar el ritmo de partido y la voracidad de un Barça que siguió sometiendo a las visitantes, pero ya no celebró más goles. Con cinco había sido suficiente.