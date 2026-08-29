Así afronta el Costa Adeje Tenerife su nueva temporada en la Liga F: una base que funciona con refuerzos de presente y futuro

La construcción del Costa Adeje Tenerife de la temporada 26/27 avanzó a lo largo del verano de manera ordenada bajo la supervisión del director deportivo Jordi Torres. De las despedidas de las jugadoras que no encajaban en el proyecto venidero, el club pasó a las renovaciones de las que sí entraban en sus planes. Y luego, los fichajes, siete en total, e incluso el ascenso de canteranas a la primera plantilla. Pero también dos traspasos sonados, los de Paola Hernández y Natalia Ramos al Servette y el Liverpool. Esta es la secuencia del nacimiento de un nuevo curso.

Las bases se empezaron a sentar pronto, incluso antes de que terminara la campaña 25/26 con un notable cuarto puesto en la tabla clasificatoria. El club lo hizo, de puertas afuera, como anticipo del trabajo que ya se venía realizando, dándole protagonismo a una futbolista que lo merecía. Después de doce campañas en el club, todas las correspondientes a la estancia del equipo en Primera División, María Estella recibió un homenaje el día del último encuentro de la Liga F 25/26, el 31 de mayo ante el Deportivo de La Coruña en el Heliodoro Rodríguez López. De esta manera, se escenificó algo que ya se sabía, el final de larga trayectoria de Estella vinculada a la entidad tinerfeña.

Primero, las bajas

Y sin tiempo que perder, llegaron las siguientes bajas, las de futbolistas que acababan contrato el 30 de junio y no iban a continuar en el equipo. Un punto y final sin más. La ley del fútbol. Unas siguen, otras no. Clau Blanco, Sakina Ouzraoui, Sandra Castelló y Bicho pusieron rumbo a otros destinos.

En el sentido contrario, el Costa Adeje dio el paso fundamental de asegurarse la presencia en el banquillo de Yerai Martín, el entrenador elegido a finales de diciembre para sustituir a Eder Maestre y que tan buen rendimiento logró sacarle al equipo. El resultado de todo ese trabajo concentrado en unos meses, la oferta para que siguiera en el cargo. Estabilidad desde el cuadro técnico.

La firma de Yerai dio paso a la renovación de los contratos de jugadoras esenciales en la plantilla, en este orden, de Aleksandra Zaremba –nombrada capitana junto a Pisco, Patri Gavira y Aithiara Carballo–, Nay Cáceres, Ange Koko y Carlota Suárez, que en su primer curso como blanquiazul tuvo que parar unos meses por culpa de una lesión –ahora parte nuevamente de cero para tomarse su particular revancha deportiva–. El Costa Adeje también quiso recompensar a Bárbara Martínez, una centrocampista venezolana que ya se había curtido en el filial y que había demostrado también que tiene nivel para competir en la Liga F. Pola, que es su apodo, saltó a la plantilla profesional.

Varios de los fichajes del Costa Adeje 26/27 sobre el césped de El Mundialito. / María Pisaca / MARIA PISACA

El grupo ya tenía los cimientos necesarios –seguían con contrato en vigor Noelia Ramos, Elba Vergés, Patri Gavira, Fatou Dembele, Cinta Rodríguez, Paulina Gramaglia, Iratxe Pérez, Yerliane Moreno, Aithiara, Violeta Quiles, Pisco, Natalia Ramos y Paola–. Quedaba enriquecerlo con los fichajes. Las primeras altas fueron llegando durante las vacaciones de verano: Natalia Padilla, Ari Mingueza, Marina Martí, Alba Pérez, Henar Muiña y Érika González. De momento, seis.

Henar Muiña. | | / CDTF

A esas alturas, con la puesta a punto en marcha, seguían circulando los rumores que situaban a Natalia Ramos en otro equipo. Su rendimiento en el curso pasado –diez goles en 30 partidos de Liga F– había despertado el interés de varios clubes extranjeros, y fue finalmente el Liverpool el que se animó a pagar una cantidad para hacerse con sus servicios. El CD Tenerife Femenino no puso pegas a la salida de una jugadora formada en su cantera que iba a poder cumplir el sueño de competir en una Liga diferente, la inglesa. Lo mismo pasó con Paola Hernández, aunque su salida no había levantado sospechas de puertas afuera. Su pase al Servette fue toda una sorpresa. Pero la manera de proceder fue la misma. Reconocimiento y agradecimiento por parte de la entidad blanquiazul a la centrocampista santacrucera, un ingreso económico y la oportunidad para que la jugadora pudiera vivir una nueva experiencia. Por lo pronto, ya debutó en Champions.

Lys Tiwa

Y la pretemporada fue terminando con un par de anuncios más dentro del mercado, otra muestra de que hay cabida en la primera plantilla para las jugadoras procedentes de la base –Noelia Salazar pasó al equipo de Liga F– y un último refuerzo, el de la delantera Lys Tiwa. Se trata de la joya de la cantera del fútbol de Camerún. De hecho, a sus 18 años ya ha entrado en convocatorias de la selección absoluta y viene de ser campeona y máxima anotadora (22 goles) de la Guinness Super League. Poco después de cumplir la mayoría de edad cambia el Lekié Football Filles por el Costa Adeje Tenerife para estrenarse en la Liga F.

Érika González

¿Y los otros seis fichajes? Así describe Jordi Torres a Érika González Lombídez (Asturias, 31/8/2004). «Es una jugadora que veníamos siguiendo desde hace unos años. Después de la lesión que sufrió, la apuesta seguía siendo firme y teníamos claro que era una futbolista en la que confiamos ciegamente. Creemos que nos puede aportar calidad, último pase y disparo en ese último tercio de campo, y estamos muy ilusionados con su llegada», repasó el director deportivo. Érika es una delantera de 21 años que creció en el Sporting de Gijón y disputó luego 98 partidos en Primera División con el Levante UD (25 goles en total). En febrero de 2026 se vio obligada a parar por una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha. Ese serio contratiempo vino acompañado del desplome del Levante, que terminó la temporada en el último puesto y descendió a Primera Federación.

Natalia Padilla, malagueña e internacional con Polonia, conquistó la Bundesliga con el Bayern

Ari Mingueza

Turno para Ari Mingueza. «Es una centrocampista de carácter ofensivo, creativa y con mucha capacidad para generar fútbol», detalla Jordi Torres. «Creemos que será una herramienta muy importante para el entrenador. Es una futbolista joven, con proyección, que encaja muy bien en la idea de juego del equipo y en lo que queremos mostrar esta temporada, especialmente en el Heliodoro Rodríguez López», apunta sobre Ariadna Mingueza García (Barcelona, 22/3/03). La centrocampista perfiló su carrera en el Barcelona, principalmente con el filial en Primera RFEF. Llegó a participar en dos partidos del primer equipo en 2021, en ambos, como sustituta de Jenni Hermoso. En 2023 pasó al Granada, donde encadenó tres cursos en la Liga F: 87 encuentros, 75 como titular, y cinco goles.

Alba Pérez. | | / CDTF

Natalia Padilla

De Ari Mingueza a Natalia Padilla Bidas (Málaga, 6/11,2002) Así la ve Torres. «Es una futbolista que esperamos que en la parcela ofensiva nos aporte los registros goleadores que estamos buscando. Es una jugadora joven con mucho potencial que se puede adaptar perfectamente a nuestro estilo de juego», plantea el dirigente. El suyo es un caso especial, entre otras cosas porque es internacional con Polonia –ha coincidido con Aleksandra Zaremba–. La conexión se establece por la nacionalidad de su madre, Joanna Bidas, una exjugadora profesional de baloncesto polaca. Natalia pudo haber seguido los mismos pasos que su mamá, pero terminó decantándose por el fútbol. Y no le ha ido nada mal. Empezó en la cantera del Málaga y fue descubierta por un cazatalentos que la llevó al Servette. De ahí pasó a la Bundesliga, al Bayern con una cesión posterior al Colonia. En la 24/25 jugó a préstamo en el Sevilla: 28 partidos y once tantos. Después regresó al origen para proclamarse campeona de la Bundesliga.

Ari Mingueza. | | / ANDRÉS GUTIÉRREZ

En su currículum, aparte de tener recorrido internacional con Polonia, destacan la conquista de la Frauen-Bundesliga y de la Supercopa alemana con el Bayern, y la disputa de partidos de Champions League.

Marina Martí

¿Cómo es Marina Martí Serna? La albaceteña (24/8/2996) es «una jugadora muy vertical que será importante para la idea que tiene el entrenador». Jordi Torres indica que Marina «suma por banda, es muy rápida y aportará muchas situaciones en el ataque». Lo más reciente para ella fue el ascenso a Liga F con el Valencia. Ayudó con 22 actuaciones y tres goles. Ahora se reencuentra con una categoría que ya conoce bien. Martí compitió en Primera División en dos etapas, una inicial con el Fundación Albacete (14/15, 15/16 y 16/17) y otra con el Alhama (22/23) y el Valencia (23/24 y 24/25). En total, 139 encuentros en Liga F y 24 goles notados. Oficio y rendimiento.

Henar Muiña

La relación de refuerzos del Costa Adeje 26/27 incluye también a Henar Muiña Asla (Gijón, 20/10/1999). Es una centrocampista que debutó en la máxima categoría con el Oviedo Moderno en la temporada 15/16 y que tuvo que esperar a la campaña 24/25 para retornar a ese nivel. Lo hizo con el uniforme del Deportivo de La Coruña. Se une al Tenerife con una experiencia de 50 partidos en Primera División, más de la mitad repartidos en los dos últimos ejercicios ligueros. «Se trata de una jugadora con perfil de corte defensivo, pero también organizativa. Creo que va a ser una jugadora referente en el centro del campo que nos aportará jerarquía en esa zona del terreno de juego», advierte Jordi Torres.

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Alba Pérez

Otra de las alternativas que manejará Yerai Martín a la hora de diseñar las alineaciones, o cambiarlas sobre la marcha, será Alba Pérez Manrique (Granada, 18/6/2000). «Soy aguerrida, trabajadora y luchadora», sostiene la andaluza al hablar de sus cualidades. Es el perfil de una todoterreno que se puede desenvolver en la defensa –para esa función fue fichada– y en el centro del campo. Después de desarrollar su carrera en el equipo representativo de su provincia natal, con tres temporadas en Primera Federación y otrs tres en Liga F (83 partidos), Alba inicia su primera etapa fuera de casa con la esperanza de triunfar en el Costa Adeje, al que llega en el mejor momento de su carrera.