El Costa Adeje Tenerife y cuatro más: solo cinco equipos han estado presentes en las últimas 12 ediciones de la Liga F

El CD Tenerife Femenino, entonces con el nombre de UD Granadilla, debutó en Primera División el 6 de septiembre de 2015 recibiendo en La Palmera (San Isidro) al FC Barcelona. Con Toni Ayala como entrenador, Sara Tui fue la autora del gol que abrió el camino de las blanquiazules en la máxima categoría. No sirvió para derrotar a un rival más que consolidado en ese nivel. Jenni Hermoso, con un doblete, y Patri Guijarro dejaron el resultado en 1-3.

Un clásico sin pensarlo

Aquel día, nadie imaginó que la escuadra tinerfeña iba a resolver su temporada de debut en la ahora llamada Liga F con un cómodo séptimo puesto. Y mucho menos que se iba a convertir en un clásico de la competición, con once campañas seguidas en ese ámbito y a las puertas de iniciar el duodécimo, como la primera vez, con el Barcelona como oponente pero ahora a domicilio.

Precisamente, el azulgrana es uno de los pocos equipos que han coincidido con el Costa Adeje en todos sus ejercicios en Primera División, incluyendo el que se abre paso este fin de semana. Los otros son el Athletic, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Y no hay más. O lo que es lo mismo, del curso 15/16 en adelante solo hay cinco clubes que han participado en cada edición –contando la 26/27–, y uno de ellos es el tinerfeño. Hay otros que han fallado, al menos, una vez, como el Levante, que descendió la campaña pasada y no estará en el presente ejercicio. O el Valencia, que está de vuelta tras perder la categoría en 2025.

Quinto en el ránking de los últimos 11 años

Si se elabora una clasificación de las once últimas Ligas con la puntuación de los cinco equipos que las han consumido todas, el Barcelona presenta un total de 898, el Atlético llega a 707, el Athletic se queda con 542, la Real suma 522 y el Tenerife, 509.

El club insular se ha enfrentado en jornadas de Liga a 31 conjuntos diferentes. A sus cuatro fieles compañeros de viaje y a otros con los que se ha cruzado menos. Por ejemplo, otro equipo tinefeño, el Tacuense.

David Amaral da instrucciones a Joyce en el Costa Adeje-Tacón de la 19/20. / Andrés Gutiérrez

O el Tacón, que convivió con las blanquiazules durante un año (19/20) antes de vender su plaza al Real Madrid, que cumple su séptimo curso en la máxima categoría.

La lista completa está formada por Barcelona, Atlético, Athletic, Real Sociedad, Levante, Valencia, Sevilla, Madrid, Sporting de Huelva, Real Madrid, Rayo, Espanyol, Santa Teresa, Zaragoza, Albacete, Oiartzun, Oviedo Moderno, Collerense, Real Betis, Tacuense, Logroño, Málaga, Deportivo, Tacón, Eibar, Alavés, Villarreal, Levante Badalona, Alhama, Granada y Badalona Women.

Pisco y Noelia, dos supervivientes

Para el Tenerife, todo comenzó aquel 16 de septiembre. Un estreno que vivieron por dentro dos de las actuales integrantes de la plantilla, Raquel Peña, Pisco, fue titular y Noelia Ramos se quedó en el banquillo como guardameta suplente. Tras ese inicio, el Granadilla se encaminó con solvencia hacia la permanencia. Terminó con 47 puntos.

En la 16/17, con el mismo entrenador, Toni Ayala, el resultado fue aún mejor, una sexta plaza –pero con un punto menos–.

Y en la siguiente, demostró que tenía margen de crecimiento. De hecho, sin cambiar de técnico firmó un cuarto puesto (54) por detrás de Atlético, Barcelona y Athletic.

Varios cambios de técnico

En la 18/19, más de lo mismo, pero con la dificultad añadida de un cambio tempranero de técnico provocado por la baja por enfermedad de Ayala. Pier Cherubino tomó el relevo y condujo al Granadilla: 4º y 54.

El curso 19/20 no fue tan estable, no solo por la irrupción del Covid, sino por los movimientos en el banquillo. Empezó David Amaral, siguió Ayoze Díaz, y Antonio González hizo de puente con Francis Díaz, que fue el encargado de cerrar un ejercicio incompleto: 9º puesto, 24 puntos.

Las dos temporadas de Francis Díaz

En la 20/21, el Granadilla recuperó algo del terreno que había cedido con una notable sexta plaza (58) y Francis Díaz al frente. Fue el mismo míster que guió a las blanquiazules en la 21/22.

Las jugadoras del Costa Adeje, con María José a la derecha, celebran un tanto contra el Sevilla en la 21/22. / María Pisaca / MARIA PISACA

Gracia a la suma de 54 puntos, el equipo pudo terminar dentro del quinteto principal, superado por el Barcelona, Real Sociedad, Real Madrid y Atlético.

La etapa de José Herrera

La campaña 22/23 abrió una etapa liderada desde el banquillo por José Herrera. La tendencia fue similar, una sexta posición en la tabla tras la suma de 40 puntos.

De nuevo con Herrera, la UD Tenerife visitó las medianías de la clasificación en la 23/24. Como en las anteriores temporadas, no hubo ningún problema para amarrar la salvación, pero fue un éxito conquistado en una zona más discreta, el noveno lugar (32).

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Yerai Martín para reemplazar a Eder Maestre

En el verano de 2024, el club apostó por Eder Maestre como sustituto de Herrera. Y al equipo no le fue nada mal. 42 puntos y el sexto puesto para culminar el curso. Más que suficiente para reforzar el proyecto con el mismo entrenador. Pero Maestre no llegó a finalizar la temporada 25/26. Renunció a su cargo en la mitad del camino y los dirigentes reaccionaron con la contratación de Yerai Martín. El equipo no acusó el cambio y siguió con su firme rumbo en la parte alta de la clasificación para volver a tocar su techo histórico, la cuarta posición, esta vez con 54 puntos, que es la referencia con la que parte el Costa Adeje en la 26/27. Una vez más, con la permanencia como prioridad y la aspiración de superar los registros anteriores.