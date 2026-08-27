Las metas claras en la cuenta atrás del nuevo curso

El Costa Adeje Tenerife comenzará la Liga F 26/27 este domingo en el estadio Johan Cruyff, ante el Barcelona. Como en cada temporada, el equipo blanquiazul tendrá la prioridad de continuar en la máxima categoría. Pero no renuncia a llegar más lejos. Así lo ve una de sus jugadoras, Aleksandra Zaremba. «Cada una quiere hacer el mejor año posible sabiendo que si en lo individual nos va bien, en lo colectivo vamos a sumar», comentó la internacional por Polonia.

«En cuanto al equipo, tenemos el objetivo de la permanencia entre ceja y ceja, y a partir de ahí iremos partido a partido para ver hasta dónde llegamos», dijo Zaremba.

Aleksandra se estrena, igual que Aithiara Carballo, como una de las capitanas de la plantilla. «Es mi novena temporada en un club en el que me he formado. Lo conozco como si fuera mi casa, es como mi familia, y me hace mucha ilusión ser una de las capitanas», afirmó.

Carballo asume esa misma función como «un gran reto» en su carrera. «Agradezco a las compañeras, al cuerpo técnico y a la directiva la confianza que han depositado en mí», afirmó Aithiara, que será una de las cuatro capitanas junto a Pisco, Gavira y Zaremba, con la que también coincide a la hora de exponer los objetivos del equipo. «Lo que nos podemos marcar es la salvación para luego mirar hacia arriba», planteó.

Aitana Bonmatí es duda

Mientras tanto, en el Barcelona, la defensa holandesa Esmee Brugts presenta una lesión muscular en el tibial posterior derecho y estará unas dos semanas de baja, por lo que se perderá el estreno liguero del domingo ante el Costa Adeje.

Las pruebas médicas a las que fue sometida la internacional por Países Bajos confirmaron el alcance de la lesión, que se produjo durante el entrenamiento de ayer en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

De acuerdo con los plazos estimados por la entidad azulgrana, Brugts también se perderá el partido de la segunda jornada, a domicilio ante el Sevilla, previsto para el sábado 5 de septiembre.

La extremo reconvertida en lateral se suma a la baja de la delantera portuguesa Kika Nazareth, que tampoco estará disponible para el debut liguero debido a una lesión muscular en el muslo izquierdo que se produjo este verano.

Asimismo, es duda la tres veces Balón de Oro Aitana Bonmatí, que sigue un plan personalizado para tratar las molestias en el tobillo izquierdo derivadas de la fractura de peroné que la mantuvo alejada de los terrenos de juego durante buena parte de la pasada temporada.

También está pendiente de evolución la central neerlandesa Renee van Asten. Sufre una sobrecarga en el muslo derecho.

Gol tinerfeño en Europa

Ayer se jugaron los partidos de ida de la tercera eliminatoria de la Champions. Entre ellos, el Sparta de Praga-Servette (3-2). Por las suizas anotó la tinerfeña Paola Hernández. La participación española tuvo un poco de todo. La Real Sociedad cayó con contundencia en el campo del Chelsea (5-2) y el Real Madrid ganó al Ajax (0-2).