La Radio Canaria volverá a ser la voz del Costa Adeje Tenerife durante la temporada 2026/27

La Radio Canaria renueva esta temporada su compromiso con el fútbol femenino con una amplia cobertura del Costa Adeje Tenerife, denominación con la que compite el CD Tenerife Femenino, durante la temporada 2026/27. Fruto del acuerdo de colaboración alcanzado con el club, la emisora pública volverá a llevar a sus oyentes los partidos oficiales del conjunto tinerfeño, tanto en el Heliodoro Rodríguez López como en sus desplazamientos fuera de la Isla.

En la firma, celebrada este martes, participaron el administrador general de RTVC, César Toledo; el director de La Radio Canaria, Mayer Trujillo; jefe de Deportes de La Radio Canaria, Juanjo Toledo; y el presidente del CD Tenerife Femenino, Sergio Batista.

Mayer Trujillo ha agradecido al club que vuelva a elegir a la emisora pública como radio oficial una temporada más y ha destacado que los aficionados tendrán «no solo las retransmisiones de todos los partidos, sino también la información más completa del club».

Además, ha avanzado que «esta temporada se amplían las horas de retransmisiones deportivas y también de información deportiva, con una programación fija los sábados y los domingos de 16:00 a 20:00 horas a partir de la próxima semana».

Los partidos podrán seguirse en ‘Todo Goles Radio’, el espacio dirigido por Juanjo Toledo, con Berto Mata, CEO de Arona Media, como voz principal y Tamara Blasco como comentarista. Mata narrará los encuentros disputados en el Heliodoro Rodríguez López, mientras que Matías Sánchez González se encargará de los partidos a domicilio.

Una apuesta por la visibilidad del fútbol femenino

El presidente del CD Tenerife Femenino, Sergio Batista, ha asegurado que «para el club es especialmente valioso que esta cobertura no se limite únicamente a los encuentros» y recalcó que «el seguimiento diario, las previas, los postpartidos y la presencia de nuestras protagonistas en la programación ayudarán a dar una mayor visibilidad al proyecto y al fútbol femenino».

Además, Batista ha querido expresar su agradecimiento a Radio Televisión Canaria “por la confianza depositada y por su compromiso con la difusión y el crecimiento del fútbol femenino”.

La presencia del Costa Adeje Tenerife en La Radio Canaria no se limitará a los días de partido. La actualidad del equipo tendrá también seguimiento de lunes a viernes en ‘El Deportivo’, de 13:30 a 15:00 horas, y en ‘Tiempo extra’, de 19:30 a 20:00 horas.

La cobertura permitirá seguir la trayectoria del Costa Adeje Tenerife desde cualquier punto del Archipiélago y a través de los canales digitales de RTVC, reforzando la presencia del fútbol femenino dentro de la programación deportiva de la radiotelevisión pública canaria.

Más allá de los noventa minutos

Los periodistas de La Radio Canaria realizarán también un seguimiento de la expedición durante los desplazamientos, con información desde los lugares donde se disputen los encuentros y contenidos específicos para la radio y las redes sociales de RTVC.

Esta cobertura permitirá que la afición disponga de información constante antes, durante y después de cada compromiso, construyendo un relato que irá más allá de los noventa minutos de juego.

El Costa Adeje Tenerife y La Radio Canaria afrontan así una nueva temporada de colaboración con el objetivo común de llevar la emoción de cada partido a todas las Islas y dar voz a un equipo que representa a Canarias en la máxima categoría del fútbol femenino español.

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Con la renovación de este acuerdo, Radio Televisión Canaria refuerza su apuesta por una programación deportiva plural y por una mayor visibilidad del deporte femenino en las Islas.