El Costa Adeje vuelve a lucir de violeta

Distintos colores, una familia. La campaña de presentación de las nuevas equipaciones mantiene el vínculo con uno de los valores que define al Costa Adede Tenerife: el sentimiento de pertenencia. Más allá de los colores que visten cada camiseta, todos forman parte de una misma identidad, de una misma historia y de una familia unida por el orgullo de representar al club dentro y fuera del terreno de juego.

El Costa Adeje Tenerife Egatesa presentó ayer su segunda equipación para la temporada 26/27, una propuesta que vuelve a mirar a Tenerife para encontrar parte de su inspiración y que forma parte de la nueva colección diseñada por Macron, nuevo proveedor oficial de ropa deportiva del club.

El violeta toma el protagonismo en una camiseta en la que el dorado se incorpora como complemento en el cuello, las mangas y diferentes elementos del diseño. El violeta, color históricamente asociado a la mujer y profundamente ligado a la identidad del club, recupera así un lugar protagonista en la segunda equipación, como reflejo de la esencia de un equipo de fútbol femenino y de una historia que ha encontrado en este color uno de sus símbolos más reconocibles durante su trayectoria.

En el propio tejido aparecen integrados la silueta del Teide en el pecho y el escudo del CD Tenerife, dos símbolos que acompañan al equipo y representan su estrecho vínculo con la Isla.

Las nuevas equipaciones serán también las que vestirán los diferentes equipos de cantera del CD Tenerife Femenino durante la próxima temporada, extendiendo una misma imagen e identidad a toda la estructura femenina del club.

La segunda vestimenta se suma así a la nueva colección de juego del Costa Adeje Tenerife para su nueva campaña en Liga F Moeve. Su fecha de venta y los canales de compra serán comunicados próximamente por el club.

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Bajo la lupa de Andrea Marrero

Andrea Marrero, una de las capitanas del CD Tenerife B, destaca el buen ambiente que se respira en el vestuario durante este inicio de pretemporada y la facilidad con la que las nuevas jugadoras se han incorporado al grupo. «Las sensaciones están siendo muy buenas. Las nuevas compañeras han llegado con mucha predisposición, tanto para trabajar como para integrarse, y desde el primer momento las hemos acogido como hacemos siempre. Creo que las incorporaciones van a aportarnos mucho durante la temporada», señala.