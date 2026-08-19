CD Tenerife Femenino
El Costa Adeje presenta su primera equipación
Con predominio del blanco y la franja azul, el club estrena su primera indumentaria diseñada por Macron poniendo en valor a su identidad
«Hay lugares que te hacen sentir que ya estás en casa». Con esta premisa, el Costa Adeje Tenerife presenta su primera equipación para la temporada 26/27, la primera diseñada por Macron.
La presentación de la nueva camiseta da continuidad a #LaFamiliaQueSeElige, concepto de la campaña de abonos de esta temporada. El Heliodoro Rodríguez López, hogar del equipo en cada partido como local; el mar y el cielo de Costa Adeje; los paisajes y rincones de Tenerife; y el orgullo de representar a Canarias forman parte de un relato que conecta al equipo con su entorno, su afición y sus raíces. La primera equipación vuelve a poner el foco en uno de los principales símbolos de identidad del club: su camiseta blanca con la característica franja azul horizontal.
Un diseño que rinde homenaje a la equipación que el Tenerife incorporó en 1959 y que mantuvo hasta 1968, concebida entonces como un símbolo para unificar el sentimiento del fútbol tinerfeño. Más de seis décadas después, aquella imagen permanece ligada a la identidad del fútbol de la Isla y continúa formando parte de las señas de identidad del Costa Adeje Tenerife Egatesa. El azul también está presente en el cuello, en el ribete del final de las mangas y en una línea que recorre el dorso de la camiseta.
Sobre la base blanca se incorpora un estampado vanguardista integrado en el propio tejido, un detalle sutil, apenas perceptible a primera vista, que aporta textura y un carácter diferencial al diseño.
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