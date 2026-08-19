Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasIncendio en TenerifeEntradas para ver al CD TenerifeVuelco de un camión en la TF-1Pleno de La LagunaMovilidad en la costa de AnagaTraslado de menores
instagramlinkedin

CD Tenerife Femenino

El Costa Adeje presenta su primera equipación

Con predominio del blanco y la franja azul, el club estrena su primera indumentaria diseñada por Macron poniendo en valor a su identidad

Las futbolistas blanquiazules posan con la primera equipación del Costa Adeje para la 26/27.

Las futbolistas blanquiazules posan con la primera equipación del Costa Adeje para la 26/27. / CDTF

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

«Hay lugares que te hacen sentir que ya estás en casa». Con esta premisa, el Costa Adeje Tenerife presenta su primera equipación para la temporada 26/27, la primera diseñada por Macron.

La presentación de la nueva camiseta da continuidad a #LaFamiliaQueSeElige, concepto de la campaña de abonos de esta temporada. El Heliodoro Rodríguez López, hogar del equipo en cada partido como local; el mar y el cielo de Costa Adeje; los paisajes y rincones de Tenerife; y el orgullo de representar a Canarias forman parte de un relato que conecta al equipo con su entorno, su afición y sus raíces. La primera equipación vuelve a poner el foco en uno de los principales símbolos de identidad del club: su camiseta blanca con la característica franja azul horizontal.

Un diseño que rinde homenaje a la equipación que el Tenerife incorporó en 1959 y que mantuvo hasta 1968, concebida entonces como un símbolo para unificar el sentimiento del fútbol tinerfeño. Más de seis décadas después, aquella imagen permanece ligada a la identidad del fútbol de la Isla y continúa formando parte de las señas de identidad del Costa Adeje Tenerife Egatesa. El azul también está presente en el cuello, en el ribete del final de las mangas y en una línea que recorre el dorso de la camiseta.

Noticias relacionadas

Sobre la base blanca se incorpora un estampado vanguardista integrado en el propio tejido, un detalle sutil, apenas perceptible a primera vista, que aporta textura y un carácter diferencial al diseño.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents