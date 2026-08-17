Érika González: “Llegar al Tenerife Femenino es una recompensa al trabajo realizado durante años”

El Costa Adeje Tenerife Egatesa presentó oficialmente a Érika González en las instalaciones del Hotel Landmar Playa La Arena, en Santiago del Teide, aprovechando la jornada de convivencia que la primera plantilla disfrutó durante su día de descanso dentro de la pretemporada.

La centrocampista asturiana se incorporó al conjunto dirigido por Yerai Martín después de cinco temporadas en el Levante UD, donde disputó 110 encuentros oficiales, anotó 25 goles y llegó a ejercer como una de las capitanas. Su llegada refuerza la parcela ofensiva del centro del campo con una futbolista que destaca por su calidad técnica, capacidad para encontrar espacios entre líneas y llegada al área.

Ilusionada y feliz en esta etapa

Durante el acto, Érika estuvo acompañada por el director deportivo de la entidad, Jordi Torres. La nueva futbolista blanquiazul se mostró ilusionada con el comienzo de su etapa en Tenerife: “Estoy muy feliz, llegar a este equipo es un orgullo, creo que es una recompensa al trabajo que he hecho durante años, agradezco que lo hayan valorado y mi único objetivo es poder devolverle ese apoyo y confianza sobre el terreno de juego”.

Érika también destacó la importancia de los momentos de convivencia que está viviendo el equipo durante estas semanas de preparación: “Tenía muchas ganas de venir a la Isla, me habían hablado muy bien de cómo se vivía aquí, además he tenido la suerte de encontrarme con un vestuario muy familiar y que sin comenzar siquiera la temporada estamos haciendo un gran grupo que seguro será la base sobre la que afrontaremos los diferentes escenarios que nos encontremos durante la temporada”

En pleno proceso de recuperación

Sobre su llegada al conjunto blanquiazul, la futbolista explicó qué espera aportar al equipo, cuando la recuperación de su lesión de rodilla llegue a su fin: “Quiero ser una jugadora renovada, volver a brillar y disfrutar junto a mis compañeras, creo que ya me conocéis como soy en el campo pero espero regresar conociéndome mucho más a mí misma y devolviendo más de lo que me ha dado el club desde mi llegada”.

Jordi Torres y Érika González durante la presentación de la futbolista como jugadora del Costa Adeje Tenerife. / CDTF

Las claves de su fichaje según Jordi Torres

Por su parte, Jordi Torres, director deportivo del CD Tenerife Femenino, destacó las cualidades que han llevado al club a apostar por su incorporación: “Es una jugadora que seguíamos desde hace unos años, después de su lesión la apuesta seguía siendo firme y teníamos claro que es una jugadora en la que confiamos ciegamente. Creemos que nos puede aportar calidad, último pase y disparo en ese último tercio de campo y estamos muy ilusionados con su llegada”.