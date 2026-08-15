El Costa Adeje Tenerife cae en la tanda de penaltis del Trofeo Teide

El Estadio Municipal Los Cuartos de La Orotava acogió una nueva edición de la final del Trofeo Teide en categoría femenina. Las guerreras, en su quinto partido de la pretemporada, disputaron ante el Atlético de Madrid un vibrante encuentro que terminó sin goles y que tuvo que resolverse desde el punto de penalti, donde las rojiblancas se llevaron el trofeo.

El conjunto de Yerai Martín arrancó el encuentro bien posicionado sobre el verde del recinto villero. Con el paso de los minutos, las rojiblancas comenzaron a acercarse a la meta defendida por Nay Cáceres, aunque sin llegar a crear un peligro real.

El choque fue ganando en igualdad con el paso de los minutos, pero las blanquiazules crecían en el juego y lograban acaparar mayor tiempo la posesión en campo contrario. El partido ganaba intensidad y tensión por momentos y, fruto de ello, varias acciones se saldaron con tarjetas amarillas por ambos bandos: Aleksandra por las tinerfeñas y Lydia por las rojiblancas.

Poco después, una entrada a destiempo de la propia Lydia se saldó con su segunda amarilla y la consecuente expulsión, justo antes de llegar al descanso.

Tras la reanudación, Noelia Ramos sustituyó a Nay Cáceres bajo palos. Con mayor dominio del juego, las de Yerai Martín comenzaron a mover el balón de lado a lado en busca de espacios. En el minuto 50, Henar probó fortuna con un remate lejano con el exterior, mientras que, en el 65’, Luany erró un rápido mano a mano ante Noelia Ramos.

Marina Martí sustituyó a Aithiara y, aprovechando una de sus principales características, la velocidad, lideró en el minuto 69 una gran ocasión blanquiazul que acabó con un peligroso disparo de Iratxe. La propia Iratxe fue sustituida poco después junto a Pola para dar entrada a Carlota, que disputó así sus primeros minutos de la pretemporada, y a la orotavense Noelia Salazar (70’).

El Costa Adeje Tenerife buscó con mayor energía el gol del triunfo. Tras una gran jugada colectiva, un centro perfecto de Alba Pérez fue rematado de cabeza por Violeta Quiles, aunque el intento acabó en las manos de Lola Gallardo (72’). Una gran intervención de Noelia Ramos evitó la ventaja rojiblanca en el minuto 83, antes de que llegaran las últimas sustituciones: Pisco, Cinta. y Naara entraron al terreno de juego en el 85’.

Con los 90 minutos cumplidos, el vencedor del Trofeo Teide tuvo que decidirse desde el punto de penalti. Amaiur adelantó al Atlético de Madrid en la tanda, mientras que Pisco no pudo convertir el primer lanzamiento blanquiazul. Luany hizo el segundo para las rojiblancas y Aleksandra no acertó con el siguiente lanzamiento del Costa Adeje Tenerife. Fiamma marcó el tercero para el Atlético de Madrid y Violeta Quiles no pudo transformar el tercer penalti blanquiazul, certificando así el triunfo rojiblanco por 3-0 en la tanda y la conquista del Trofeo Teide.

El Costa Adeje Tenerife continúa así con su preparación de cara al inicio de la competición tras completar un nuevo test de nivel ante uno de los grandes equipos del fútbol femenino nacional.

Costa Adeje Tenerife Egatesa: Nay Cáceres (Noelia Ramos 46’), Aleksandra, Elba (Cinta R. 85’), Alba P. (Naara 85’), Patri Gavira (c), Aithiara (M. Martí 59’), Henar, Pola (Salazar 70’), A. Mingueza (Pisco 85’), V. Quiles e Iratxe (Carlota 70’).

Atlético de Madrid: Lola Gallardo (c), Lucía, Lydia, Xénia, Zubieta (Amaiur 70’), Jensen (Celia 78’), Fiamma, Kühl, Csiszár (De la Villa 56’), Luany y Alexia.

Árbitra: Diana Luna asistida por Belinda Castilla, Desirée de León y de cuarta árbitra Daniela Murillo. Amonestó con amarilla a la visitante Alexia (25’), con doble amarilla y expulsión a Lydia (31’ y 43’) y a las locales Aleksandra (31’), Pola (44’).

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Incidencias: Final del Trofeo Teide disputado en el Estadio Municipal Los Cuartos (La Orotava).