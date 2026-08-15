El Costa Adeje, a la caza de su tercer Trofeo Teide

El Costa Adeje Tenerife Egatesa afronta hoy sábado 15 de agosto, a partir de las 18:15, una de las citas más atractivas y exigentes de su pretemporada. El equipo blanquiazul se medirá al Atlético de Madrid en el Estadio Municipal Los Cuartos con motivo de la LIV edición del prestigioso Trofeo Teide, un torneo en el que las guerreras buscarán levantar el título por tercera vez en su historia y que podrá seguirse en directo a través de la retransmisión de Televisión Canaria.

Las guerreras llegan a esta cita tras haber completado con nota sus compromisos de pretemporada y su estancia de trabajo en el stage en Tafalla, donde el grupo continuó sumando minutos y mostrando una sólida versión competitiva frente a rivales de primer nivel como el Athletic Club y el Deportivo Alavés.

El duelo de este sábado ante el conjunto rojiblanco supondrá una prueba de gran exigencia para evaluar la progresión de la plantilla antes de afrontar el tramo final de la pretemporada y el arranque oficial de la Liga F Moeve. En este sentido, el entrenador blanquiazul, Yerai Martín, destacó el nivel del oponente: «Nos enfrentamos a un rival que tiene la obligación de hacer una buena temporada y seguro que están trabajando para ello. Prevemos un partido muy igualado en el que las rojiblancas nos exigirán al máximo. Tenemos ganas e ilusión de hacer un buen partido y llevarnos el Trofeo Teide a casa».

El técnico del Costa Adeje Tenerife también resaltó el trabajo de la plantilla durante la pretemporada, que ha ganado los cuatro duelos que ha disputado y que está dejando buenas sensaciones sobre el verde. «Cada partido nos ha exigido algo diferente y hemos aprendido y mejorado en cada uno. Este sábado tenemos otra oportunidad para seguir creciendo», aseguró.

Yerai Martín también analizó el rendimiento de las blanquiazules y apuntó al buen ambiente que se vive en el grupo como una de las claves de las buenas sensaciones que percibe: «Las nuevas incorporaciones se han adaptado a la perfección y eso nos ha facilitado probar distintos sistemas. El balance del primer mes es muy bueno; ahora toca seguir conociéndonos y trabajando».

Por su parte, la jugadora blanquiazul Elba Vergés aseguró que será un partido de mucho nivel. «Somos dos que nos enfrentamos en hasta cuatro ocasiones la temporada pasada. Nos conocemos bien pero ambas plantillas hemos tenido cambios, así que toca afrontar este reto con muchas ganas», afirmó la defensa. La futbolista reconoció que en el vestuario se vive con ilusión el encuentro: «El año pasado no pudimos ganar, pero este año queremos que el Trofeo Teide se quede en casa y quitarnos la espina», aseveró al recordar la derrota frente al Deportivo el pasado verano.

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La afición tinerfeña podrá acudir a la final del trofeo adquiriendo sus entradas de manera online a través de la web trofeoteide.com o de manera presencial en los puntos de venta habituales o taquillas de Los Cuartos esta misma tarde. El precio es de 10 euros para adultos y de 2 para menores de 4 a 12 años. Una gran oportunidad para ver a las guerreras en su único partido en la Isla antes de su debut en casa en la segunda jornada, en el primer encuentro de Liga F Moeve en el Heliodoro Rodríguez López el fin de semana del 5-6 de septiembre. n