Televisión Canaria emitirá en directo la final del Trofeo Teide este sábado 15 de agosto: choque de primer nivel entre el Costa Adeje Tenerife y el Atlético de Madrid.

Radio Televisión Canaria (RTVC) ofrecerá en directo este sábado, 15 de agosto, a partir de las 18:15 horas (hora insular), la final y entrega de trofeos de la edición 2026 del Trofeo Teide, que enfrentará al Costa Adeje Tenerife y al Atlético de Madrid en el Estadio Municipal Los Cuartos de La Orotava.

El partido estará narrado por Carlos Bilbao y contará con los comentarios técnicos de Laura Castro. La retransmisión podrá seguirse a través de múltiples plataformas:

Televisión digital terrestre (TDT) en Televisión Canaria.

en Televisión Canaria. Streaming digital en la web rtvc.es y la aplicación Canarias Play .

en la web rtvc.es y la aplicación . Redes sociales: En el canal oficial de YouTube de Deportes de RTVC.

Última prueba antes de la Liga F

Para la plantilla del Costa Adeje Tenerife, la cita frente al conjunto colchonero supondrá su último compromiso de pretemporada. El equipo tinerfeño ultimarás sus preparativos ante un rival de exigencia antes de afrontar su debut en la Liga F, previsto para el próximo 30 de agosto con una exigente visita al feudo del FC Barcelona.

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Esta retransmisión forma parte del despliegue estival firmado entre RTVC y los principales clubes de las islas (UD Las Palmas, CD Tenerife y Costa Adeje Tenerife), que garantiza la emisión en abierto de un total de 14 partidos de pretemporada para acercar el fútbol canario a toda la audiencia de la comunidad autónoma.