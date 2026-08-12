Alba Pérez: «Tengo ganas de salir de mi zona de confort»

Alba Pérez apenas lleva unas semanas en Tenerife, pero ya empieza a sentir que el cambio de escenario ha merecido la pena. La defensa afronta su primera pretemporada como jugadora del Costa Adeje Tenerife Egatesa tras una larga trayectoria en el Granada CF y lo hace con la ilusión de quien acaba de abrir una nueva etapa, dentro y fuera del terreno de juego. Su llegada al conjunto blanquiazul estuvo marcada desde el principio por una buena primera impresión. «Lo primero que pensé fue que era un club histórico en el fútbol femenino, lleva muchos años en la máxima categoría y no recuerdo ninguna temporada en la haya quedado en la zona baja. Para mí es un club muy grande», explica.

La isla también tuvo su parte de protagonismo en esa primera decisión. «Me parece un sitio increíble para vivir, con playa, buena gente, buen ambiente y un fútbol envidiable para otros muchos clubes», señala. Ahora, después de varias semanas de convivencia, entrenamientos y viajes, ya está descubriendo esa realidad desde dentro. Alba conocía a algunas de sus nuevas compañeras, pero la respuesta que ha encontrado del resto ha sido, según reconoce, mejor de lo que esperaba.

«No me hubiese imaginado nunca que fuese así. Parece que nos conocemos hace mucho tiempo», cuenta sobre el ambiente del vestuario. La convivencia durante los stages de Fuerteventura y Tafalla ha ayudado a acelerar ese proceso y a convertir muchas horas juntas fuera del campo en una herramienta más para competir dentro de él. «Las dos semanas que hemos convivido fuera de casa han servido para hacer más piña, tener muy claras nuestras ideas, para llevar y plasmar en el terreno de juego lo que hemos preparado y conseguido fuera de él», señala.

El cambio, también, supone descubrir una nueva versión de sí misma sobre el terreno de juego. Después de muchos años teniendo un papel protagonista, Alba sabe que en Tenerife puede asumir un rol diferente y precisamente ahí encuentra uno de los principales alicientes de esta etapa. «Tengo muchas ganas de aceptarlo y también de salir de esa zona de confort y tener mucha más competitividad», asegura. Su objetivo pasa por aportar desde el lugar que le corresponda y aprovechar cada oportunidad: «Sacar lo mejor de mí en cada entrenamiento y, en cada oportunidad que tenga en los partidos, sacar mi 300% en cada momento».

La pretemporada le ha permitido empezar a sentirse cómoda con la camiseta blanquiazul. Ahora, el calendario comienza a acercar los primeros grandes desafíos. El primero llegará en la jornada inaugural de la Liga F Moeve, con la visita al FC Barcelona en el Johan Cruyff. Alba afronta ese partido desde la ambición y sin complejos: «Somos conscientes de que se puede hacer daño a cualquier equipo si somos capaces de sacar el máximo partido a nuestras ventajas y minimizar las suyas». El respeto al campeón está presente, pero también la convicción de que el Costa Adeje Tenerife puede competir. «Tenemos respeto, pero no miedo y estamos deseando que comience la competición», comenta la granadina.

«Podemos hacer daño a cualquier equipo si sacamos el máximo partido a nuestras virtudes», señala

Pero hay un escenario que Alba espera especialmente: el Rodríguez López. La temporada pasada ya vivió el estadio tinerfeño como visitante, y aquella experiencia le dejó con ganas de volver, ahora como local. «Tengo muchísimas ganas de vivir un partido en el Heliodoro», reconoce. «Tengo entendido que aquí la gente se vuelca mucho con el fútbol y con el fútbol femenino», añadió.