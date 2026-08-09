El Costa Adeje Tenerife Egatesa avanza con paso firme en su pretemporada

El Costa Adeje Tenerife Egatesa continúa avanzando en la preparación de la temporada 2026/27 con un balance muy positivo. Las blanquiazules han firmado cuatro victorias en sus cuatro primeros compromisos de pretemporada y han levantado los trofeos del I Torneo Fuerteventura Futfem Coral Hotels y del histórico Torneo San Ginés. Un inicio que, más allá de los resultados, está permitiendo al conjunto dirigido por Yerai Martín probar diferentes sistemas, dar minutos a las jugadoras y facilitar la adaptación de las nuevas incorporaciones de cara a la temporada 2026/27.

“De momento las sensaciones son positivas. Hemos visto jugar al equipo en diferentes sistemas de juego. El entrenador está probando a la plantilla, a las nuevas incorporaciones, y yo creo que la pretemporada sirve para esto: para probar diferentes esquemas y para conocer a las jugadoras”, explicó el director deportivo del Costa Adeje Tenerife Egatesa, Jordi Torres.

La capacidad competitiva está siendo una de las principales señas de identidad del equipo durante estas primeras semanas. Desde el estreno ante el RCD Espanyol, las guerreras han demostrado que mantienen la intensidad y la ambición independientemente del contexto de cada encuentro. Ante el conjunto catalán, las guerreras fueron capaces de igualar el marcador y terminar imponiéndose en la tanda de penaltis para conquistar su primer título del verano.

Torneo San Ginés

El segundo encuentro, ante el Sevilla FC, permitió al equipo sumar un nuevo triunfo y hacerse con el Torneo San Ginés. El 1-0 confirmó las buenas sensaciones del primer stage y dio continuidad a un inicio de preparación en el que el conjunto tinerfeño ha mostrado solidez y capacidad para competir ante rivales de máxima exigencia. La respuesta ante situaciones adversas volvió a reflejarse en los dos compromisos disputados en Tafalla. Ante el Athletic Club, las blanquiazules se impusieron por 1-0 en un encuentro en el que Aithiara anotó el único tanto y que estuvo marcado, además, por el esperado regreso de la capitana Raquel Peña ‘Pisco’ después de más de un año de ausencia.

Frente al Deportivo Alavés, el equipo volvió a demostrar su capacidad de reacción. Las gloriosas se adelantaron en el minuto 2, pero el Costa Adeje Tenerife Egatesa supo rehacerse y darle la vuelta al marcador tras el descanso. Iratxe, apenas tres minutos después de la reanudación, estableció el empate tras un centro de Marina Martí, mientras que Gramaglia completó la remontada en el minuto 64.

“Estamos viendo que el equipo está compitiendo desde el primer partido contra el Espanyol. Contra el Alavés vivimos también una situación donde el equipo contrario se nos pone por delante y la plantilla tiene la capacidad de remontar. Esos también son aspectos importantes que se pueden ir viendo durante la pretemporada”, destacó Jordi Torres.

La reacción ante el Alavés se suma así a la protagonizada ante el Espanyol y refuerza una de las conclusiones que está dejando esta fase de preparación: el equipo está mostrando recursos para sobreponerse a diferentes escenarios y mantener su competitividad incluso cuando el resultado no acompaña inicialmente.

Las nuevas incorporaciones, cada vez más integradas

Otro de los aspectos que está marcando estas primeras semanas es la adaptación de las nuevas incorporaciones. La pretemporada está permitiendo al cuerpo técnico conocer las diferentes posibilidades de la plantilla y, al mismo tiempo, a las nuevas futbolistas familiarizarse con el modelo de juego y con sus compañeras. En este caso, el director deportivo ha destacado lo bien que han encajado “sobre todo porque las incorporaciones están sumando de una forma muy positiva. Además, están aportando con goles y con asistencias. Parece que no sean nuevas en el equipo”.

El reparto de minutos está siendo otro de los elementos fundamentales de la preparación. Yerai Martín ha utilizado los cuatro encuentros para probar diferentes combinaciones y sistemas, dando protagonismo a buena parte de la plantilla y permitiendo que las jugadoras continúen acumulando ritmo competitivo. “Estas dos semanas de convivencia nos están ayudando a la adaptación y se ve un buen ambiente en el grupo, que eso es muy importante”, apuntó el director deportivo.

Dos últimos retos para completar la preparación

Con cuatro victorias en cuatro partidos, el Costa Adeje Tenerife Egatesa encara ahora la recta final de una pretemporada que contempla seis encuentros en total. El próximo compromiso será uno de los grandes desafíos del verano: el Trofeo Teide, donde las blanquiazules se medirán al Atlético de Madrid. El duelo supondrá una nueva oportunidad para medir la evolución del equipo ante un rival de máxima exigencia y tendrá, además, un componente especial después de la igualdad vivida entre ambos conjuntos durante la pasada temporada en la lucha por la cuarta posición. “Ahora tenemos puesto el foco en el Trofeo Teide. Tanto para el club como para nosotras es importante porque es contra un gran rival como es el Atlético de Madrid, que el año pasado tuvimos esa disputa tan bonita en clasificación”, recordó Jordi Torres.

El último encuentro de la preparación llevará al equipo hasta Agadir, donde se enfrentará a un combinado de Marruecos. Será el sexto y último compromiso de una pretemporada que está permitiendo al cuerpo técnico seguir evaluando a la plantilla.

El objetivo, ahora, es aprovechar los dos últimos ensayos ante Atlético de Madrid y el combinado de Marruecos para continuar afinando detalles y llegar al inicio de la temporada 2026/27 de Liga F Moeve con una plantilla cada vez más cohesionada, competitiva y preparada.