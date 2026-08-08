El Costa Adeje se mide a otro equipo de Liga F

El Costa Adeje Tenerife Egatesa afronta (18:00) su cuarto compromiso de preparación de la pretemporada. El conjunto dirigido por Yerai Martín se medirá al Deportivo Alavés en el campo municipal de San Francisco, de Tafalla, en el segundo y último encuentro del stage que las blanquiazules están llevando a cabo en tierras navarras con el patrocinio de Binter.

Las tinerfeñas llegan a esta cita tras firmar una victoria el miércoles frente al Athletic (1-0) gracias a un tanto de Aithiara, en un encuentro que volvió a dejar buenas sensaciones sobre el campo y que estuvo marcado, además, por el regreso de la capitana Raquel Peña Pisco, más de un año después de su último partido oficial.

Con tres triunfos –uno desde el punto de penalti– en otros tantos amistosos, el cuadro blanquiazul continúa acumulando minutos de competición, afianzando automatismos y dando continuidad al trabajo desarrollado desde el inicio de la pretemporada. El duelo ante el Alavés supondrá una nueva oportunidad para seguir la intensa preparación frente a otro rival de la Liga F antes de afrontar la recta final de la preparación veraniega.

De cara al encuentro, el entrenador Yerai Martín destacó el momento que atraviesa el equipo tras las primeras semanas de trabajo: «Estamos creciendo y nos sentimos contentas con el rendimiento en los partidos. Estamos viviendo distintos contextos en cada cita y eso nos está permitiendo explorarnos más como grupo».

Despedida de Silvia Doblado

La actualidad del CD Tenerife Femenino también tiene a Silvia Doblado como protagonista por su decisión de poner fin a su estancia en el club, al que estuvo vinculada desde su fundación en 2013, primero como futbolista y posteriormente como integrante del cuerpo técnico del primer equipo.

La grancanaria llegó al proyecto fundacional del Costa Adeje en 2013 después de desarrollar una destacada trayectoria en la élite del fútbol español. Internacional con España en categorías inferiores, formó parte del combinado sub 19 que conquistó el Campeonato de Europa en 2004 y disputó ese año la Copa Mundial Femenina sub 19.

Su paso por clubes como Sevilla, Barcelona o Sporting de Huelva le permitió aportar experiencia y liderazgo a un proyecto que comenzaba entonces su andadura.

Silvia defendió la camiseta del Costa Adeje durante diez temporadas, disputando más de 250 partidos. A lo largo de esos años fue protagonista del crecimiento del club, formando parte del histórico ascenso a la máxima categoría y acompañando al equipo desde sus primeros pasos hasta consolidarse entre los referentes nacionales.

Doblado puso fin a su carrera como futbolista al término de la temporada 22/23. A partir de la 23/24 inició una nueva etapa dentro del club incorporándose al cuerpo técnico del primer equipo como asistente. También ha sido analista y delegada de la plantilla blanquiazul de Liga F Moeve.