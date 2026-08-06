Natalia Ramos se convierte en la primera tinerfeña en jugar en la Premier League: deja el Costa Adeje Tenerife y ficha por el Liverpool FC

La centrocampista tinerfeña Natalia Ramos (27 años) ha completado su traspaso definitivo al Liverpool FC, convirtiéndose en el sexto fichaje del conjunto inglés de cara a la temporada 2026-27. La jugadora lagunera, que se incorporó a la entidad tinerfeña en el año de su fundación con apenas 14 años, pone fin a una trayectoria de más de 200 partidos oficiales con el Costa Adeje Tenerife tras debutar en la élite con tan solo 16 años.

Salvo por un breve paréntesis de un año en el Levante UD, la futbolista ha sido clave en la historia del club canario, desde el ascenso a la máxima categoría hasta su posterior consolidación. A lo largo de su paso por la entidad blanquiazul disputó 249 encuentros oficiales y anotó 23 goles.

Sus primeras palabras en Merseyside: "Fue una decisión muy fácil"

Tras pasar el reconocimiento en el Centro de Entrenamiento AXA Melwood y confirmarse que lucirá el dorsal 6, la futbolista expresó su satisfacción por este salto en su carrera profesional: "Estoy muy, muy contenta. Me ilusiona mucho dar este nuevo paso en mi vida y estoy muy agradecida por esta nueva oportunidad. Para mí fue una decisión muy fácil y estoy muy, muy feliz, con muchas emociones encontradas porque conozco al club y el respeto que inspira. Me siento muy feliz y privilegiada de vestir esta camiseta y firmar con el club".

Su mejor campaña ofensiva y palmarés internacional

El traspaso a la Women's Super League se produce tras firmar el curso más brillante de su carrera deportiva. Durante la temporada 2025/26, Ramos participó en 30 partidos de la Primera División, donde registró 10 goles y 5 asistencias, siendo pieza clave para que el Costa Adeje Tenerife conquistara una cuarta posición en la Liga F Moeve, la mejor clasificación histórica del club en un torneo de 30 jornadas.

Trayectoria con la Selección Española: La progresión de Natalia Ramos ha tenido reflejo constante en las categorías inferiores de la selección nacional, destacando el Campeonato de Europa Sub-19 conquistado en Irlanda del Norte en 2017, además de una medalla de bronce en el Mundial Sub-17 y un subcampeonato de Europa Sub-17 en 2016.

La progresión de Natalia Ramos ha tenido reflejo constante en las categorías inferiores de la selección nacional, destacando el conquistado en Irlanda del Norte en 2017, además de una medalla de bronce en el Mundial Sub-17 y un subcampeonato de Europa Sub-17 en 2016. Orgullo e historia blanquiazul: El presidente de la entidad canaria, Sergio Batista, se despidió de la centrocampista remarcando el orgullo del club tras haberla visto crecer desde sus inicios hasta convertirse en una futbolista de referencia internacional.

El mensaje de despedida de Natalia Ramos. / El Día

Una despedida emotiva

Unos minutos después de que se confirmase la operación, Natalia Ramos despidió su etapa en el Costa Adeje con un bonito mensaje en sus redes sociales. "Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de mi carrera. Después de 12 temporadas defendiendo los colores del Costa Adeje Tenerife Femenino, ha llegado el momento de cerrar una etapa que ha marcado mi vida para siempre", comenzó diciendo.

"Llegué siendo una jugadora con sueños e ilusión, y me marcho convertida en la persona y profesional que soy gracias a todo lo vivido en este club. Han sido años de sacrificio, aprendizaje, alegrías, lágrimas, victorias y desafíos que me han hecho crecer dentro y fuera del campo", prosiguió antes de dar las gracias a compañeras, entrenadores, cuerpos técnicos, directivos, trabajadores del club y a la afición por acompañarla durante este camino. "Gracias por vuestra confianza, vuestro apoyo incondicional y por hacerme sentir siempre en casa".

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"Y gracias a mi familia que han sido mi pilar fundamental en cada paso que doy, a ellos les debo todo. Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo por este escudo y con el orgullo de haber formado parte de la historia de este club. No es un adiós triste, sino la despedida de una etapa maravillosa para dar paso a un nuevo reto que afronto con la misma pasión, ambición e ilusión de siempre. El Tenerife siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Porque hay historias que nunca terminan, simplemente cambian de capítulo", finalizó.