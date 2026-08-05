Doble alegría para el Costa Adeje: triunfo ante el Athletic Club y regreso de Pisco más de un año después
El Costa Adeje se imponen al cuadro vasco merced al tanto de Aithiara en una cita marcada por el regreso de la capitana, que volvió más de un año después
El Costa Adeje Tenerife Egatesa continúa dando pasos firmes en su preparación para la temporada 2026/27. El conjunto dirigido por Yerai Martín superó este miércoles al Athletic Club (1-0) en el Campo de San Francisco en Tafalla, en el primer encuentro correspondiente al 'stage' de pretemporada que las blanquiazules llevan a cabo durante la presente semana en tierras navarras.
El equipo blanquiazul fue creciendo con el paso de los minutos y comenzó a hacerse con el control del partido desde el inicio. La primera ocasión llegó a los diez minutos, cuando Gramaglia presionó la salida de balón de Astralaga y estuvo a punto de sorprender a la guardameta rojiblanca tras bloquear su despeje.
Aleksandra y Violeta, protagonistas por los costados
Con el dominio del juego, las blanquiazules empezaron a encontrar espacios, especialmente por las bandas. Aleksandra y Violeta Quiles protagonizaron varias acciones de peligro, mientras que la oportunidad más clara de la primera mitad llegó a balón parado. En el minuto 23, un saque de estrategia terminó con un remate de cabeza de Elba que se marchó desviado por muy poco. Sin apenas más ocasiones destacadas, ambos equipos se retiraron al descanso con el empate inicial.
El Athletic Club dio un paso al frente tras la reanudación y protagonizó su mejor acercamiento en el minuto 50, aunque la acción terminó sin obligar a intervenir a Noelia Ramos. La respuesta blanquiazul no tardó en llegar y, apenas tres minutos después, un preciso centro de Violeta Quiles encontró la cabeza de Gramaglia, cuyo remate se marchó fuera.
Marina y Alba combinan, Aithiara aparece para marcar
Con el paso de los minutos, Yerai Martín movió el banquillo para mantener el ritmo del equipo. En el minuto 65 ingresaron Ari Álvarez, Aithiara, Cinta, Iratxe y Marina Martí, aportando frescura a un conjunto tinerfeño que siguió insistiendo en busca del gol.
La recompensa llegó en el minuto 79. Marina Martí y Alba Pérez combinaron con una pared de gran nivel antes de que la delantera sirviera un medido centro al segundo palo, donde apareció Aithiara para rematar de cabeza y firmar el único tanto del encuentro.
El regreso de Pisco más un año después
El tramo final del partido dejó una de las imágenes más esperadas de la pretemporada. En el minuto 80, Pisco regresó a los terrenos de juego sustituyendo a Ari Mingueza, volviendo a disputar un partido más de un año después de su último encuentro oficial, disputado en mayo de 2025 frente a la Real Sociedad.
La capitana blanquiazul reapareció tras superar una lesión de rodilla, recibiendo el cariño de sus compañeras y cerrando una noche especialmente positiva para un Costa Adeje Tenerife que continúa sumando minutos, sensaciones y confianza durante su preparación estival.
La próxima cita del cuadro dirigido por Yerai Martín, tendrá lugar este sábado 8 a las 18:00 frente a otro conjunto de Liga F Moeve (recién ascendido), el Deportivo Alavés.
La emoción del regreso
«Feliz», acertó a decir Pisco tras un profundo suspiro y mientras se le quebraba la voz. La capitana del Costa Adeje, que volvió a jugar más de un año después, se mostró «orgullosa» de foto el trabajo realizado para poder volver a sentirse futbolista. «Me he sentido como si nunca me hubiese pasado nada y no hubiese estado un año lesionada. Lo disfruté muchísimo», aseveró.
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