El Costa Adeje pone ahora rumbo a Tafalla

El Costa Adeje Tenerife Egatesa no para su ritmo de trabajo. Tras arrancar la pretemporada disputando sus dos primeros partidos y acumulando buenas sensaciones sobre el césped, el conjunto dirigido por Yerai Martín afronta, desde mañana martes hasta el domingo 9, una intensa semana de preparación en Tafalla (Navarra). Un nuevo stage patrocinado por Binter en el que la plantilla blanquiazul continuará afinando su puesta a punto para el inicio de la Liga F Moeve.

El primer partido de la semana llegará el miércoles 5 de agosto frente al Athletic Club (18:00 hora canaria), un encuentro que servirá para comprobar las evoluciones de la plantilla, repartir minutos y sumar exigencia ante un rival directo en la categoría.

Unos días más tarde, el sábado 8 de agosto a la misma hora, las de Yerai Martín cerrarán la concentración midiéndose al recién ascendido Deportivo Alavés, una cita que servirá para continuar dando continuidad al trabajo realizado, probar distintas alternativas sobre el verde y llegar en el mejor estado de forma al arranque liguero.

Esta tradicional concentración, que cuenta con el patrocinio de Binter, busca no solo optimizar la preparación física y táctica del equipo, sino también seguir fortaleciendo la cohesión del grupo y la integración del vestuario en un entorno enfocado en la convivencia.

El entrenador blanquiazul, Yerai Martín, destacó la importancia de esta concentración como un paso más dentro de la preparación del equipo. El técnico considera que la semana en Tafalla permitirá al grupo seguir creciendo, aumentar progresivamente la carga de trabajo y enfrentarse a dos escenarios competitivos diferentes ante rivales de la máxima exigencia.

En este sentido, Yerai señaló que el objetivo será continuar «aumentando la exigencia» de cara al estreno liguero, aprovechando los dos encuentros de preparación para seguir evaluando la respuesta de la plantilla. El entrenador blanquiazul explicó que medirse a dos equipos de Liga F permitirá comprobar la evolución del conjunto tinerfeño ante propuestas distintas y seguir «testando sensaciones» sobre el césped, además de continuar acumulando minutos que ayuden a que las jugadoras lleguen en las mejores condiciones al inicio de la competición.

«Serán dos contextos diferentes y podremos continuar cargando las piernas de minutos», apuntó Yerai Martín, que subrayó la importancia de este tipo de pruebas para seguir ajustando detalles.

Insistió el técnico en que la concentración de Tafalla debe afrontarse con la misma mentalidad competitiva que cualquier otra cita, ya que cada minuto sobre el césped supone una oportunidad para seguir mejorando. «La preparación es esencial», afirmó Yerai, que recordó que, aunque no haya «ningún trofeo en juego, hay que darle la importancia que merece», y competir en cada cita preparatoria para alcanzar «el mejor estado de forma» antes del comienzo de la Liga F Moeve.

Ambos encuentros podrán seguirse en directo a través de Televisión Canaria, permitiendo a la afición seguir disfrutando de la pretemporada del Costa Adeje Tenerife Egatesa.