El Costa Adeje cierra su concentración con otro triunfo

El ritmo del Costa Adeje Tenerife Egatesa no frena. En un encuentro marcado por el calor y la humedad de la Ciudad Deportiva de Lanzarote, las de Yerai Martín lograron hacerse con el histórico Torneo San Ginés tras ganarle por 1-0 al Sevilla FC. Esta victoria pone el broche de oro a un primer stage de pretemporada redondo, donde las blanquiazules han firmado un pleno de triunfos al sumar este trofeo al ya conquistado días atrás –contra el Espanyol– en el I Torneo Fuerteventura Futfem Coral Hotels.

La primera ocasión para las blanquiazules llegó en el minuto 5, con una falta en la frontal del área ejecutada por Ari Mingueza que se marchó por encima del larguero. El conjunto tinerfeño salió con una marcha más, ejerciendo una presión alta sobre las sevillistas para incomodar su salida de balón. Durante los primeros minutos, las guerreras tuvieron varias opciones a balón parado que no pudieron concretar. El encuentro continuó igualado y disputado en la medular, con unas blanquiazules bien ordenadas que no permitirían a las sevillistas generar peligro.

Llegado el ecuador de la primera parte, tras la pausa de hidratación, las guerreras dieron un paso al frente: mayor velocidad en la circulación y más verticalidad en ataque buscando pisar el área contraria. Solo al borde del descanso inquietó el equipo visitante con un remate de cabeza, pero Sara Niz se mantuvo firme bajo palos. Tras el descanso, el técnico blanquiazul refrescó el once: entraron al campo Noelia Ramos, Gramaglia, Henar y Martí en sustitución de Sara Niz, Méndez, Núria Pon e Iratxe.

Una pugna entre Gramaglia (24) y Clau Blanco durante el partido de ayer. | COSTA ADEJE TENERIFE

En el 51’, la presión alta dio sus frutos. Tras una gran conexión entre Gramaglia y Padilla, llegó la primera ocasión clara del segundo tiempo para encender el ataque blanquiazul. Unos minutos más tarde, la tuvo Gramaglia después de un error defensivo de la zaga nerviense, pero su remate se marchó desviado. Las guerreras no dejaron de intentarlo. En el 63’, Pola remató de cabeza tras una acción a balón parado, pero de nuevo el balón se marchó por encima del marco. A las blanquiazules solo les faltaba la precisión en el último metro para encontrar el gol.

En el minuto 65, Yerai Martín volvió a renovar la alineación blanquiazul: entraron al campo Cinta, Alba, Aithiara, Salazar y Lidia Sánchez por Patri Gavira, Elba, Quiles, Mingueza y Pola. Solo tres minutos más tarde llegó el ansiado premio. Una gran conducción en la medular de Gramaglia permitió abrir el juego hacia Martí, quien centró y encontró a Padilla para mandar el balón al fondo de la red y poner por delante a las guerreras.

La zaga blanquiazul también hizo lo suyo. Unos minutos antes del final la tuvieron las andaluzas, pero Cinta estuvo atenta en la marca para despejar el balón y alejar el peligro del área. Con el encuentro controlado por las blanquiazules, el pitido final certificó la victoria y proclamó al Costa Adeje Tenerife Egatesa campeón del histórico Torneo San Ginés, completando así un stage redondo con dos títulos y dos triunfos de alta intensidad.

Una nueva concentración

Después de estos días de preparación y pruebas en tierras majoreras y conejeras la escuadra de Yerai Martín seguirá trabajando, de nuevo con una pequeña concentración, esta vez a llevar a cabo en el Norte de la Península, concretamente en Tafalla (Navarra). Dicha estancia será aprovechada por las blanquiazules para llevar a cabo dos nuevos amistosos, en este caso contra el Athletic Club y el Deportivo Alavés.