El San Ginés, segunda prueba para el Costa Adeje

El Costa Adeje Tenerife Egatesa afronta esta tarde (17:30) su segunda prueba en su preparación para la temporada 26/27. El conjunto dirigido por Yerai Martín se medirá al Sevilla FC en la Ciudad Deportiva de Lanzarote, en el marco del histórico Torneo de San Ginés, una de las competiciones deportivas con mayor tradición del verano canario y que las isleñas no pudieron celebrar el pasado ejercicio al retrasarse las fechas previstas inicialmente. El encuentro será retransmitido en directo por Televisión Canaria.

Las blanquiazules llegan cita tras estrenarse con buenas sensaciones en pretemporada. En su primer compromiso del verano, disputado frente al RCD Espanyol en el Torneo Fuerteventura Futfem de Coral Hotels, el cuadro tinerfeño empató al término de los noventa minutos (1-1) y terminó alzándose con el trofeo tras imponerse en los penaltis. «El equipo está con muchas ganas de volver a disputar un nuevo amistoso, ante un muy bien rival que nos va a exigir el máximo y nos va a ayudar a ver y probar a futbolistas en partido. Queremos seguir la misma línea que en el primer encuentro, con la participación de muchas jugadoras», expresó Yerai Martín.

El técnico blanquiazul valoró el crecimiento del equipo durante este inicio de pretemporada y explicó los objetivos marcados para este segundo compromiso de preparación: «A nivel de convivencia se ve un ambiente muy sano y de unión, sentimos que los stages como este sirven para eso. Tenemos la suerte de poder disputar dos encuentros de máximo nivel durante nuestros días en Fuerteventura y Lanzarote, es algo que valoramos de gran manera desde el club».

Asimismo, analizó el rival y el tipo de partido que espera en Lanzarote: «El Sevilla FC es un equipo que ha mantenido la base de la temporada pasada con algunas incorporaciones. Creo que van a seguir en la línea de su idea de juego de temporadas anteriores. En pretemporada al final todos los equipos nos centramos más en cada uno y no tanto en el rival. Esperamos un partido igualado, competido y con mucho ritmo a pesar de estar en esta fase de la preparación». El conjunto hispalense –octavo el pasado ejercicio dentro de la Liga F– cuenta con dos caras conocidas, las de las exblanquiazules Clau Blanco y Sandra Castelló.

Una semana para hacer grupo

Desde el vestuario tinerfeñista, Violeta Quiles también destacó el trabajo que viene realizando la plantilla durante estas primeras semanas de trabajo y la importancia de seguir creciendo en un escenario de exigencia como el Torneo de San Ginés: «Creo que está siendo una semana para hacer grupo, para conocernos mejor dentro y fuera del campo. Además esta serie de partidos contra rivales de Liga F nos está preparando de cara a la temporada para estar al mejor nivel posible cuando arranque la competición a finales de agosto». La futbolista cartagenera añadió que «el Sevilla es un equipo duro, mantiene ese bloque de la temporada pasada como nosotras, tiene las cosas muy claras y eso hará que el partido sea muy igualado».

El encuentro pondrá en juego el trofeo femenino del Torneo de San Ginés, una cita con décadas de historia que cada verano reúne en Lanzarote a destacados equipos y deportistas, consolidándose como uno de los eventos deportivos más emblemáticos del calendario estival en Canarias.