Ari Mingueza, con la intención de dar su «mejor versión»

El Costa Adeje Tenerife Egatesa presentó oficialmente a Ari Mingueza en el Coral Cotillo Beach Hotel de Coral Hotels, escenario del stage de pretemporada que el conjunto blanquiazul está llevando a cabo en El Cotillo (Fuerteventura). En sus primeras declaraciones como jugadora del Costa Adeje Tenerife, Mingueza mostró su ilusión por esta nueva etapa y agradeció la acogida recibida durante estos primeros días de trabajo. «Estoy muy contenta de estar aquí y muy agradecida por cómo nos ha acogido Coral Hotels durante esta concentración. El listón del equipo está muy alto y quiero aportar lo máximo para conseguir los objetivos del club. Cada temporada afronto el reto con la intención de dar mi mejor versión», verbalizó la barcelonesa.

La centrocampista también explicó sus principales características sobre el terreno de juego y valoró el trabajo realizado por el equipo durante estas dos primeras semanas de preparación. Se define como una jugadora a la que le gusta «participar en la creación del juego, llegar al área y aportar visión desde el centro del campo».

Además, destacó que, pese al poco tiempo de trabajo, ya se empiezan a ver las señas de identidad del equipo: «Un equipo competitivo, capaz de sobreponerse a un resultado adverso y que nunca deja de creer».

Por su parte, el director deportivo del club, Jordi Torres, puso en valor las cualidades que la nueva incorporación aportará al centro del campo blanquiazul, a la que definió como «una centrocampista de carácter ofensivo, creativa y con mucha capacidad para generar fútbol». Además, resaltó su «proyección» y su capacidad de adaptación a «la idea de juego del equipo».

Jenni López sale cedida

También ayer, el CD Tenerife Femenino y Jenni López alcanzaron un acuerdo para ampliar su vínculo y facilitar su salida en calidad de cedida. La defensora lanzaroteña renueva su contrato con la entidad blanquiazul y afrontará la temporada 2026/27 en el Granada.

«En las últimas temporadas hemos apostado por esta vía de desarrollo para nuestras futbolistas. Las cesiones representan una gran oportunidad para que las jugadoras jóvenes acumulen minutos en entornos de máxima exigencia. Estamos convencidos de que esta etapa en el Granada será muy positiva para Jenni y confiamos en que continúe consolidando su crecimiento con protagonismo en Liga F», dijo Jordi Torres.