El Costa Adeje estrecha lazos con Fuerteventura

El Costa Adeje Tenerife Egatesa presentó ayer su primera concentración de pretemporada de cara al inicio del nuevo curso de Liga F Moeve. El acto, celebrado en el Hotel Coral Cotillo Beach, contó con la presencia de Sergio Batista, presidente del Tenerife Femenino; Lola García, presidenta del Cabildo de Fuerteventura; Isaí Blanco, alcalde de La Oliva; Jacob Vázquez, delegado insular de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas; Cristóbal David de Vera Cabrera, alcalde de Puerto del Rosario, y Roberto Barreiro, director general de Coral Hotels.

Durante la concvivencia, patrocinada por Coral Hotels, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Fuerteventura y la Fundación Canaria de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, la plantilla disputará el primer partido de alto nivel, que se jugará hoy ante el Espanyol (18:15) en Los Pozos.

Sergio Batista, presidente del Tenerife Femenino, valoró muy positivamente la celebración del amistoso: «Pretendemos que el partido sea solo la semilla para que se siga celebrando este evento en un futuro. Esperamos que las niñas majoreras se vean representadas y que disfruten de fútbol femenino de máxima categoría», ratificó el presidente de la entidad.

Lola García, presidenta del Cabildo de Fuerteventura, destacó la importancia del encuentro contra el Espanyol para la Isla: «Quiero agradecer a las instituciones y empresarios por hacer posible que esto suceda. Gracias al club, a las jugadoras por hacer lo que hacen, por ser referente para muchas niñas por ver cómo hacen lo que hacen con pasión. Esperamos que mañana toda Fuerteventura pueda disfrutar de verlas jugar y que ustedes disfruten de su primera visita a la Isla, queremos que este torneo continúe mucho tiempo para que todas esas niñas y jóvenes puedan seguir disfrutando de ustedes», manifestó García.

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Al terminar su estancia en tierras majoreras, el equipo tinerfeño se trasladará a Lanzarote para disputar, el sábado, el Torneo San Ginés en la Ciudad Deportiva de Arrecife, ante el Sevilla (17:30).