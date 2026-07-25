Espanyol y Sevilla, rivales de Primera para el Costa Adeje en el 'stage' de pretemporada en Fuerteventura

El Costa Adeje Tenerife Egatesa ya calienta motores. El conjunto dirigido por Yerai Martín afrontará desde este martes, 28 de julio, hasta el domingo 2 de agosto una intensa semana de trabajo en Fuerteventura, en la que la plantilla blanquiazul comenzará su puesta a punto para el inicio de la Liga F.

Durante la concentración la plantilla disputará dos citas de alto nivel competitivo. El primer reto de la pretemporada llegará el miércoles 29 de julio ante el RCD Espanyol (18:15) en el Estadio Municipal de Los Pozos. Una cita especial para la isla que, con el patrocinio de Coral Hotels, acogerá el primer encuentro de Primera División Femenina en su historia.

Unos días más tarde, el sábado 1 de agosto (17:30), las blanquiazules se desplazarán hasta Lanzarote para enfrentarse al Sevilla FC en el marco del Torneo San Ginés, organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Arrecife. Estos duelos permitirán a las blanquiazules acumular carga competitiva frente a conjuntos de la máxima categoría nacional. Ambos encuentros podrán seguirse en directo a través de Televisión Canaria.

La ilusión de Natalia previa al comienzo

En este sentido, la jugadora blanquiazul Natalia Ramos también destacó la importancia de estos dos encuentros de alto nivel competitivo: «Afrontamos una pretemporada bastante exigente. Estamos ilusionadas porque nos vamos a enfrentar a rivales de nuestra misma categoría. Se trata de aprovechar estas semanas para la puesta a punto y mejorar cosas. Tenemos ganas de que esto arranque. Primero toca pensar en el Espanyol, que es el primero. Tenemos esa ilusión y esas ganas de que se vean las primeras cosas. También aprovecharemos esa semana para estar juntas y hacer equipo», destacó.

Del mismo modo, y a la vista del periplo en tierras majoreras, Ramos celebró que el Tenerife Femenino siga «dando paso adelante». «Es importante que podamos ir por todas las Islas llevando el nombre de Canarias y acercar el equipo. Son acciones bonitas e importantes», sonrió.

La oportunidad de Yerai Martín

El entrenador blanquiazul, Yerai Martín, comentó la importancia de la convivencia de equipo de cara a la pretemporada: «Es una gran oportunidad para la preparación. Entrenaremos y jugaremos dos partidos amistosos de gran exigencia, y aprovecharemos para trabajar y poner en marcha lo ensayado hasta ahora».

El técnico destacó el nivel de los equipos a los que se enfrentarán las guerreras, destacando que «ambos son de Liga F; son equipos ya consolidados y que se han reforzado bien durante el mercado». «Somos conscientes de que serán amistosos competitivos y supondrán una buena prueba inicial».

Yerai Martín da instrucciones a sus jugadoras durante un entrenamiento de la pretemporada del Costa Adeje. / CDTF

Un clinic para las más jóvenes

Durante el 'stage' del Costa Adeje Tenerife, la Fundación Canaria Tenerife Costa Adeje celebrará también un clinic de fútbol en el municipio de El Cotillo los días 30 y 31 de julio. Dirigido a niñas de entre 6 y 16 años, las participantes disfrutarán de sesiones impartidas por personal cualificado y enfocadas en el aprendizaje técnico, la convivencia y el trabajo en equipo.