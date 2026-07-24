Yerai Martín, ilusionado con el comienzo de la pretemporada del Costa Adeje: "La actitud de las jugadoras está siendo inmejorable"

El Costa Adeje Tenerife Egatesa continúa dando forma a la temporada 2026/27 tras completar una intensa primera semana de pretemporada. El conjunto blanquiazul ha realizado seis sesiones de entrenamiento sobre el césped de El Mundialito desde que el pasado viernes 17 de julio arrancara oficialmente la preparación estival, un inicio marcado por el trabajo, la convivencia y las buenas sensaciones que transmite el grupo en estos primeros compases del curso.

El entrenador blanquiazul, Yerai Martín, hizo un balance muy positivo de estos primeros días de trabajo, destacando el estado físico con el que ha regresado la plantilla y la predisposición mostrada por las futbolistas desde el primer entrenamiento. "Estamos muy contentos con el equipo. Las jugadoras han llegado muy bien de las vacaciones y la actitud está siendo inmejorable. Estamos aprovechando estos primeros días para trabajar el aspecto condicional e ir incorporando conceptos de nuestro modelo de juego."

El éxito de un grupo que funciona bien

Otro de los aspectos que más satisface al técnico es la rápida integración de las nuevas incorporaciones y la respuesta que están ofreciendo las futbolistas de la cantera, favorecidas también por el buen ambiente que se respira dentro del vestuario y la continuidad del bloque de la pasada temporada. "La cohesión está siendo muy buena desde el primer día. Las jugadoras que ya estaban en el club están ayudando muchísimo a las nuevas incorporaciones y a las canteranas, y eso se está notando en los entrenamientos. Además, muchos conceptos ya estaban trabajados de la temporada pasada y eso nos permite avanzar más rápido."

Martín también valoró la importancia de disponer de una pretemporada completa para seguir desarrollando la identidad del equipo antes del comienzo liguero. "Poder contar con tiempo para trabajar y disputar partidos amistosos de gran nivel nos permite seguir construyendo el modelo de juego que queremos. Con tiempo se trabaja mucho mejor."

El entusiasmo de volver al césped

Una visión compartida por Elba Vergés, que confirmó el entusiasmo con el que el vestuario ha regresado a la actividad: "Todas teníamos muchas ganas de volver a la rutina de los entrenamientos, reencontrarnos con las compañeras y conocer a las nuevas incorporaciones. Se ha renovado la energía del grupo y eso es muy importante para afrontar con ilusión los nuevos retos."

La futbolista blanquiazul también puso en valor el nivel de las incorporaciones y la ambición con la que afronta el equipo una nueva temporada en la máxima categoría. "Estoy muy ilusionada con la temporada que tenemos por delante. La ambición es muy alta y queremos hacer algo bonito, pero siempre con los pies en el suelo y preparándonos de la mejor manera para llegar al inicio de la competición."

Elba Vergés, futbolista del Tenerife Femenino. / Andrés Gutiérrez

Una plantilla para ilusionarse

Además, destacó el valor que aportan tanto las nuevas futbolistas como las incorporaciones al cuerpo técnico. "Las compañeras que han llegado son futbolistas muy contrastadas en la Liga F y vienen con muchísimas ganas. Esa energía nueva siempre aporta un extra al grupo, igual que las incorporaciones al cuerpo técnico, que están demostrando desde el primer día el gran nivel profesional que tienen."

Tras completar esta primera semana de preparación, el equipo pondrá la próxima semana rumbo a Fuerteventura y Lanzarote para realizar su primer stage del verano. Allí disputará sus dos primeros encuentros amistosos frente al RCD Espanyol y el Sevilla FC, dos exigentes pruebas que permitirán al cuerpo técnico seguir acumulando minutos, afianzar conceptos y continuar dando forma al equipo de cara al inicio de una nueva temporada en la Liga F.