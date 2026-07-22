CD Tenerife Femenino
Marina Martí, verticalidad para el nuevo Costa Adeje
La atacante albaceteña, de 29 años, es presentada por el director deportivo como una jugadora «rápida» que «aportará mucho en ataque»
El Costa Adeje Tenerife presentó ayer a Marina Martí Serna (Albacete, 24/8/1996) en el entorno del Hotel Suite Villa María, en Adeje. El acto contó con la presencia de Jordi Torres, director deportivo del Tenerife Femenino; Sandro Arrufat, consejero de la entidad; y Gala Hernández, directora del hotel.
La atacante se suma a la plantilla blanquiazul con el ritmo competitivo grabado en las botas. En la última campaña fue una pieza clave en el ascenso a la Liga F Moeve del Valencia CF. Su llegada suma verticalidad al esquema de Yerai Martín gracias a su velocidad y capacidad de generar espacios. Marina Martí, además, aportará madurez y goles gracias a su experiencia en la élite española.
Marina debutó en la máxima categoría en el curso 14/15 vistiendo el uniforme del Fundación Albacete. En total suma 139 partidos en este nivel, contando dos campañas con el conjunto manchego, otra con el Sporting de Huelva (15/16), otra con el Alhama (22/23) y dos con el Valencia (23/24 y 24/25). En todo este recorrido fue capaz de marcar 24 goles. Su mejor registro, ocho con el Alhama.
La futbolista concedió sus primeras palabras como blanquiazul y se mostró ilusionada por esta nueva etapa en su carrera: «Quiero ser ambiciosa y disfrutar mucho de esta temporada. Tengo muchas ganas de poder jugar en el Heliodoro y respirar ese gran ambiente que se genera en cada partido con nuestra afición», manifestó.
La atacante destacó el gran recibimiento del equipo en estos primeros días en la Isla: «El grupo nos ha acogido muy bien tanto a mi como a las nuevas jugadoras que hemos llegado, es un grupo muy sano y con mucha calidad, por eso creo que va a ser un año muy ilusionante y que vamos a disfrutar mucho como equipo», destacó.
Por su parte, Jordi Torres subrayó la importancia de su incorporación en el ataque blanquiazul, analizando lo que la jugadora ofrecerá en el verde: «Es una jugadora muy vertical que creo que será importante para la idea que tiene el entrenador y que tanto queremos ver. Marina suma por banda, es muy rápida y nos aportará muchas situaciones en el ataque», detalló.
Con el fichaje de Marina Martí, el Costa Adeje Tenerife continúa construyendo una plantilla equilibrada, con experiencia y juventud, con el objetivo de establecerse en la zona noble de la tabla de la Liga F.
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