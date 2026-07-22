Marina Martí, verticalidad para el nuevo Costa Adeje

El Costa Adeje Tenerife presentó ayer a Marina Martí Serna (Albacete, 24/8/1996) en el entorno del Hotel Suite Villa María, en Adeje. El acto contó con la presencia de Jordi Torres, director deportivo del Tenerife Femenino; Sandro Arrufat, consejero de la entidad; y Gala Hernández, directora del hotel.

La atacante se suma a la plantilla blanquiazul con el ritmo competitivo grabado en las botas. En la última campaña fue una pieza clave en el ascenso a la Liga F Moeve del Valencia CF. Su llegada suma verticalidad al esquema de Yerai Martín gracias a su velocidad y capacidad de generar espacios. Marina Martí, además, aportará madurez y goles gracias a su experiencia en la élite española.

Marina debutó en la máxima categoría en el curso 14/15 vistiendo el uniforme del Fundación Albacete. En total suma 139 partidos en este nivel, contando dos campañas con el conjunto manchego, otra con el Sporting de Huelva (15/16), otra con el Alhama (22/23) y dos con el Valencia (23/24 y 24/25). En todo este recorrido fue capaz de marcar 24 goles. Su mejor registro, ocho con el Alhama.

La futbolista concedió sus primeras palabras como blanquiazul y se mostró ilusionada por esta nueva etapa en su carrera: «Quiero ser ambiciosa y disfrutar mucho de esta temporada. Tengo muchas ganas de poder jugar en el Heliodoro y respirar ese gran ambiente que se genera en cada partido con nuestra afición», manifestó.

La atacante destacó el gran recibimiento del equipo en estos primeros días en la Isla: «El grupo nos ha acogido muy bien tanto a mi como a las nuevas jugadoras que hemos llegado, es un grupo muy sano y con mucha calidad, por eso creo que va a ser un año muy ilusionante y que vamos a disfrutar mucho como equipo», destacó.

Por su parte, Jordi Torres subrayó la importancia de su incorporación en el ataque blanquiazul, analizando lo que la jugadora ofrecerá en el verde: «Es una jugadora muy vertical que creo que será importante para la idea que tiene el entrenador y que tanto queremos ver. Marina suma por banda, es muy rápida y nos aportará muchas situaciones en el ataque», detalló.

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Con el fichaje de Marina Martí, el Costa Adeje Tenerife continúa construyendo una plantilla equilibrada, con experiencia y juventud, con el objetivo de establecerse en la zona noble de la tabla de la Liga F.