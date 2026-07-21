Paola y el Costa Adeje separan sus caminos tras una década

Hay trayectorias que representan mejor que ninguna la identidad de un club. La de Paola Hernández es una de ellas. La centrocampista tinerfeña pone fin a una década vinculada a la entidad blanquiazul después de que el Tenerife Femenino haya alcanzado un acuerdo para su traspaso al Servette suizo, donde afrontará una nueva aventura profesional.

Formada en la cantera del Tenerife Femenino, completó todo el recorrido dentro de la entidad: llegó con apenas 14 años, pasó por el filial y, con solo 15, debutó con el primer equipo en octubre de 2017 ante el Santa Teresa. Desde entonces, defendió el escudo blanquiazul en la máxima categoría del fútbol español y fue protagonista del crecimiento deportivo del conjunto tinerfeño.

Durante su etapa en el club disputó 150 partidos oficiales y anotó 7 goles, participando activamente en el crecimiento deportivo de la entidad y dejando su huella dentro y fuera del terreno de juego. Su evolución también tuvo reflejo con la selección española en categorías inferiores, con la que se proclamó campeona del mundo y campeona de Europa sub 17, además de contar con numerosas convocatorias con el resto de categorías inferiores del combinado nacional, formando parte de una de las generaciones más exitosas del fútbol femenino español.

Más allá de las cifras, Paola deja el legado de una futbolista que siempre entendió lo que significaba defender este escudo. Su profesionalidad, su compromiso y su sentimiento de pertenencia la convirtieron en una futbolista importante dentro del vestuario y en un espejo para las jóvenes que sueñan con seguir el mismo camino que ella inició hace más de una década.

La propia futbolista quiso despedirse de la que considera su casa a través de sus redes sociales. «Hoy me toca escribir unas líneas muy difíciles. Me toca despedirme de mi casa», comenzó. Paola explicó que la decisión responde a motivos personales y profesionales y que ha llegado «el momento de emprender un nuevo rumbo, comenzar una nueva etapa fuera de casa» que afronta con «muchísima ilusión».

La centrocampista reconoció que no ha sido una elección sencilla, pero que siente que es el momento de priorizar su futuro y el de las personas que quiere. «Me marcho a otro equipo con el corazón dividido, pero con la tranquilidad de saber que siempre intenté dar lo mejor de mí defendiendo los colores de mi tierra», señaló.

En su despedida, Paola quiso poner en valor el cariño recibido durante todos estos años por parte de compañeras, familiares, amigos y afición. También recordó con especial emoción el orgullo de haber podido vestir la camiseta de su tierra y jugar en el Heliodoro Rodríguez López, «la ilusión de cualquier tinerfeño».

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«Me llevo recuerdos, aprendizajes y personas que siempre formarán parte de mi vida», escribió Paola, que cierra así una etapa de diez años defendiendo los colores del Tenerife Femenino.