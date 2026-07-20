‘La familia que se elige’ vuelve a abrir sus puertas: el CD Tenerife femenino presenta su nueva campaña de abonados

El CD Tenerife Femenino presentó ayer su nueva campaña de abonados para la temporada 2026/27 bajo el lema La familia que se elige, una propuesta que traslada al fútbol uno de los valores más representativos de la identidad canaria: la capacidad de abrir las puertas, hacer sitio en la mesa y convertir a cualquier persona en parte de la familia.

Inspirada en una de las tradiciones más arraigadas de Canarias, la campaña recrea esa mesa que nunca está completa, donde siempre aparece un plato más para quien llega sin avisar. Una metáfora que refleja el espíritu de la afición del Tenerife Femenino, una comunidad que temporada tras temporada incorpora nuevos rostros, historias y personas que deciden apoyar al equipo y hacerlo suyo.

Los precios para la temporada 2026/27 mantienen las mismas tarifas del curso anterior. El abono en Tribuna Baja tendrá un coste de 120 euros, mientras que en San Sebastián Baja será de 60 euros. Para los más pequeños (hasta 12 años), el precio será de 15 euros. Además, el club mantiene una opción de palco en Tribuna Baja por 450 euros, con asiento reservado, acceso exclusivo y servicio de hospitality con bebidas y catering.

Los abonos ya pueden adquirirse tanto de forma online a través de la página web oficial del club, www.tenerifefemenino.com, como de manera presencial en las oficinas de la sede oficial de la entidad, situadas en Callejón Bouzá nº 3, local 1, en Santa Cruz de Tenerife. La atención al abonado estará disponible de lunes a jueves, de 9:00 a 17:00 horas, y los viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

El abono de la temporada 2026/27 permitirá disfrutar de todos los partidos del primer equipo del CD Tenerife Femenino en Liga F como local en el Heliodoro Rodríguez López, los de Copa de la Reina que se disputen en el recinto capitalino y, además, todos los encuentros del fútbol base y la cantera que tengan lugar en la Ciudad Deportiva Javier Pérez, reforzando el compromiso del club con el crecimiento y el desarrollo del fútbol femenino en todas sus categorías. No obstante, la entidad blanquiazul se reserva el derecho de catalogar alguno de los partidos de la temporada como Día del club.

Más allá de una campaña de abonados, La familia que se elige representa la consolidación de un proyecto deportivo y social que continúa fortaleciendo el vínculo entre el club y la sociedad tinerfeña, haciendo de cada partido una oportunidad para compartir, animar y crecer juntos.

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Con esta campaña, el club invita a la afición blanquiazul a seguir formando parte de un proyecto que continúa creciendo dentro y fuera del terreno de juego.