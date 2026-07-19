La cantera, presente en la pretemporada del Costa Adeje

La identidad y el compromiso con la base vuelven a marcar el rumbo de una entidad que tiene claro que la promoción del talento de cantera tiene un peso capital en su hoja de ruta. Para el comienzo de la pretemporada 2026/2027, el club ha convocado a seis jugadoras del CD Tenerife Femenino B para formar parte activa de la preparación de la primera plantilla.

La oportunidad llega respaldada por el rendimiento y la constancia. De esta forma, Sara Niz, Lidia Sánchez, Naara Miranda, Noelia Salazar, Yaretzi y Adriana Méndez formarán parte del grupo que ya inició los entrenamientos bajo las órdenes del cuerpo técnico del Costa Adeje Tenerife. Además de las mencionadas futbolistas, también Ainhoa Delgado, quien afronta la última fase de su proceso de recuperación de la grave lesión de rodilla sufrida la temporada pasada, se encuentra trabajando con los servicios médicos del primer equipo.

El director deportivo de la entidad, Jordi Torres, afirmó que la convocatoria de estas jugadoras va alineada con la filosofía del club: "Esta presencia de futbolistas del CD Tenerife B en la dinámica del primer equipo refuerza el modelo de continuidad entre categorías, una apuesta clave para el futuro de nuestro proyecto deportivo", aseguró el dirigente. "Con esta oportunidad, seguimos construyendo una identidad ejemplar, basada en el trabajo, la formación y el compromiso, siendo un ejemplo para la cadena de filiales", añadió.

Esta metodología no es nueva. Un ejemplo de éxito de la cadena de filiales es el caso de Bárbara Martínez, futbolísticamente conocida como Pola. La internacional con Venezuela llegó a la Isla en 2023 y, tras su gran rendimiento y alta participación con el primer equipo en la última fase de la pasada campaña con el Costa Adeje Tenerife, esta temporada completará su primera temporada como futbolista con licencia del primer equipo. Pola se estrenó en Liga F con el Costa Adeje en abril de 2024, en un encuentro ante el Valencia (1-0)celebrado en el campo municipal de Adeje. Después agregó dos actuaciones más como suplente y una como titular en ese curso.

En la siguiente campaña amplió su experiencia con un par de actuaciones en Primera División. Su verdadera consolidación se produjo en la campaña 25/26 con Yerai Martín como entrenador. Disputó diez encuentros de la segunda vuelta, sietecomo titular, incluyendo el que jugaron las blanquiazules en casa ante un Barcelona que ya se había proclamado campeón de Liga F.

Las futbolistas convocadas este verano tendrán la ocasión de compartir entrenamientos, dinámicas grupales, concentracionesde pretemporada y partidos de preparación, adquiriendo así rodaje en un entorno más exigente y teniendo la oportunidad de demostrar que están preparadas para asumir nuevos retos.

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De esta manera, el CD Tenerife Femenino sigue construyendo un futuro ilusionante en el que las canteranas tienen un papel protagonista. Sara, Lidia, Naara, Noelia, Yaretzi y Adriana, presente y futuro.