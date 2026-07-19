Alba Pérez: «Nos espera una temporada ilusionante»

Doce temporadas y 225 partidos oficiales no llegan por azar. Alba Pérez se une al Costa Adeje Tenerife Egatesa con el oficio aprendido y la ambición intacta. La defensora fue presentada oficialmente como jugadora blanquiazul en una jornada soleada en El Médano, en Granadilla de Abona, en la sede de uno de los patrocinadores del femenino del CD Tenerife. «Nos espera una temporada muy ilusionante», manifestó en su puesta de largo.

Mirando al Atlántico, la central ofreció sus primeras declaraciones contagiada de la energía de la isla y con la madurez de quien conoce el nivel de exigencia de la máxima categoría: «Soy aguerrida, trabajadora, luchadora, pero sobre todo luchadora y es todo un orgullo para mi formar parte de este equipo», avanzó para definirse como futbolista y, de paso, transmitir su entusiasmo por enfundarse la elástica blanquiazul.

La defensa aterriza en Tenerife tras un extensa trayectoria en la élite del fútbol español. Procedente del Granada CF, la jugadora reforzará el bloque defensivo de la plantilla gracias a su capacidad de trabajo y personalidad sobre el terreno de juego. Ahora, la jugadora inicia una nueva etapa profesional con el objetivo de seguir creciendo y contribuir a las blanquiazules para hacer frente a la ilusionante temporada 2026/2027.

En cuanto a los objetivos de esta nueva etapa y temporada, la nueva guerrera lo tiene claro: «Quiero dar mi máximo rendimiento y sumar al equipo todo lo que pueda. A nivel colectivo creo que lo más importante es que el club siga haciendo las cosas como hasta ahora y sobre todo disfrutar del día a día».

Antes de volver a pisar el césped y ponerse las botas, Alba Pérez valoró muy positivamente sus primeros días en la Isla: «Estoy muy contenta y tengo sensaciones muy positivas tanto con la plantilla, como con el cuerpo técnico y la forma de trabajar del club. Nos espera una temporada muy ilusionante».

La ilusión de Batista

Por su parte, el presidente del CD Tenerife Femenino, Sergio Batista, valoró muy positivamente la incorporación de la zaguera al equipo. «Estamos muy ilusionados con su fichaje, es una jugadora que veníamos siguiendo temporadas atrás. Se trata de una futbolista madura, pero al mismo tiempo joven, estamos seguros de que nos aportará mucho dentro y fuera del terreno de juego», declaró el dirigente tinerfeñista.

Tras su presentación oficial, Alba Pérez se integra en la dinámica de un grupo que ya tiene puesta la mente en la pretemporada. Con las piernas cargadas del primer esfuerzo, la zaguera comienza su nueva etapa vistiendo la camiseta blanquiazul en una campaña en la que las blanquiazules tendrán la difícil tarea de repetir los éxitos de la 25/26, en la que concluyeron la Liga F en cuarto lugar y sumaron los mejores números de su historia lejos de la Isla.

Al abrigo del Heliodoro Rodríguez López y bajo el paraguas de la sección masculina del CD Tenerife, toca seguir creciendo. n