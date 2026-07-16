El Costa Adeje también ficha para su cuadro técnico

Con la pretemporada a punto de comenzar, el Costa Adeje Tenerife ya tiene definido el cuerpo técnico que acompañará a la primera plantilla blanquiazul durante la campaña 2026/27. La estructura técnica se refuerza con la incorporación de perfiles de reconocido prestigio y trayectoria, conformando un equipo polivalente que combina experiencia, conocimiento y una marcada presencia de profesionales de Canarias, muchos de ellos formados y desarrollando su carrera en Tenerife.

Tras su llegada al banquillo el pasado mes de enero y después de completar una destacada segunda vuelta al frente del equipo, Yerai Martín continuará como entrenador del Costa Adeje. El guipuzcoano volverá a liderar un grupo de trabajo preparado para afrontar una nueva temporada de máxima exigencia en la élite del fútbol femenino español.

Entre las principales novedades figura la llegada de Borja de Andrés como segundo entrenador. Procedente del Atlético de Madrid, donde desarrolló funciones de analista, aterriza en la Isla tras acumular una amplia experiencia en Liga F, aportando conocimiento táctico y metodológico al cuerpo técnico.

También se suma al club Ismel Mazola como preparador físico. El técnico debuta tras desarrollar su labor en la selección española femenina, reforzando un área clave en la preparación de la plantilla con una metodología de alto nivel.

Junto a estas incorporaciones, el club continúa apostando por el talento de la Isla para seguir fortaleciendo su estructura. La tinerfeña Miriam Risco se une como fisioterapeuta, desempeñando además funciones de apoyo en la readaptación gracias a un perfil versátil que permitirá reforzar el trabajo diario con las futbolistas.

El preparador físico Ismel Mazola. / CD TENERIFE

En el área de readaptación se estrena Daniel Méndez, procedente del Al Nassr femenino y con una dilatada trayectoria en el fútbol profesional tras su paso por clubes como el Sevilla y el Udinese Calcio. Su amplia experiencia en readaptación y alto rendimiento permitirá perfeccionar el proceso de recuperación de las jugadoras, colaborando además en el trabajo de fuerza del primer equipo.

Otra de las novedades será la incorporación del nutricionista tinerfeño Sergio Martín, graduado en Nutrición Humana y Dietética, con formación de posgrado especializada en nutrición deportiva y actualmente doctorando en la Universidad de La Laguna. Su trayectoria combina la práctica profesional con la experiencia docente universitaria y la divulgación en materia de alimentación y rendimiento deportivo, se incorpora a un profesional en un área cada vez más importante dentro del fútbol de alto nivel.

Continúa Silvia Doblado

La continuidad volverá a ser una de las señas de identidad del cuerpo técnico. Silvia Doblado seguirá desempeñando las funciones de asistente técnica y delegada del equipo, mientras que David del Pino continuará como analista del primer equipo. Por su parte, Jesús Carrillo Junior permanecerá al frente del trabajo específico con las porteras.

El área sanitaria estará integrada por Diego Pata y Miriam Risco como fisioterapeutas, junto a Daniel Méndez, que ejercerá como readaptador de la primera plantilla. Al frente de los servicios médicos continuará Carlos de José Reina, jefe de los servicios médicos del club.

Noticias relacionadas

En cuanto a la logística del primer equipo, Yayo Barrera y Mónica Amerio seguirán al frente de la utillería. Además, el club recupera a Javier Hernández, quien regresa como utillero tras un breve paréntesis, retomando una labor que desempeñó durante muchos años en la entidad. Con esta configuración, el Costa Adeje Tenerife Egatesa afronta una nueva temporada con un cuerpo técnico reforzado que combina la experiencia de profesionales con recorrido nacional e internacional con una importante representación de talento canario y tinerfeño, consolidando la apuesta del club por seguir creciendo desde una estructura sólida y altamente cualificada.