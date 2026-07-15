CD Tenerife Femenino
El Costa Adeje inicia el camino del curso 26/27
Las blanquiazules comienzan la pretemporada con una primera tanda de reconocimientos médicos en el Hospital Hospiten Sur
El Costa Adeje Tenerife dio ayer el pistoletazo de salida a la pretemporada 26/27 con el inicio de los reconocimientos médicos, una cita habitual que marca el regreso de las futbolistas a la actividad tras el periodo vacacional. Un año más, las pruebas se desarrollan en el Hospital Universitario Hospiten Sur, servicio médico oficial del club, donde la plantilla completará las evaluaciones previas al comienzo de los entrenamientos.
Durante tres jornadas, las jugadoras se someterán a las correspondientes analíticas, pruebas de esfuerzo y al resto de exploraciones médicas habituales con el objetivo de garantizar que todas ellas inicien la preparación física en las mejores condiciones.
El primer grupo de futbolistas en realizar los reconocimientos estuvo formado por Pisco, Patri Gavira, Natalia Ramos, Noelia Ramos, Aithiara Carballo y Cinta Rodríguez.
Gavira mostró su ilusión por comenzar el nuevo curso. «Tenemos muchas ganas de empezar la temporada y ver qué nos depara. Este club es ambicioso y ha hecho un buen trabajo durante el verano, ya estamos con la mente puesta en volver al trabajo y conocer a nuestras nuevas compañeras», afirmó.
Sigue con GMR Canarias
En el plano institucional, la empresa pública Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR Canarias), adscrita a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, y el CD Tenerife Femenino renovaron el convenio de colaboración que ambas entidades mantienen con el objetivo de continuar impulsando la promoción de la gastronomía y los productos agroalimentarios de Canarias a través del deporte, reforzando especialmente su presencia en el fútbol femenino.
La renovación de este acuerdo consolida una línea de trabajo que durante los últimos años ha permitido acercar los valores del sector primario canario a nuevos públicos, promoviendo hábitos de alimentación saludable y generando acciones de divulgación y sensibilización en torno a la calidad, diversidad y singularidad de las producciones del Archipiélago.
El acto de firma contó con la participación del consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero; el consejero delegado de GMR Canarias, Juan Antonio Alonso; el presidente del CD Tenerife Femenino, Sergio Batista; y las jugadoras Patricia Gavira, Natalia Ramos y Aithiara Carballo, que quisieron respaldar con su presencia una colaboración que une deporte, alimentación y territorio.
Del Barcelona B, al filial
El Tenerife B incorporó a su plantilla a Emma Gálvez (19/4/2006, Barcelona). La joven futbolista, procedente del FC Barcelona B, se une al proyecto blanquiazul de cara a la temporada 2026/27.
Formada íntegramente en la cantera azulgrana, Emma ha recorrido todas las etapas del fútbol base del Barcelona, un proceso que le ha permitido crecer en un entorno de máxima exigencia y adquirir una sólida formación tanto táctica como técnica.
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