Muiña: "Lo doy todo en cada partido, soy una guerrera"

La ilusión, la ambición y las ganas de afrontar un nuevo reto marcaron las primeras palabras de Henar Muiña como futbolista del Costa Adeje Tenerife Egatesa. La centrocampista asturiana fue presentada como nueva jugadora blanquiazul para la temporada 2026/27 y compareció por primera vez para compartir sus sensaciones tras incorporarse al proyecto tinerfeño.

En sus primeras declaraciones como futbolista del conjunto blanquiazul, Henar explicó cómo ha vivido sus primeros días en la isla y qué significa para ella formar parte de la entidad tinerfeña: "La adaptación de los primeros días está siendo muy positiva. Llego a la isla para aportar mi granito de arena al equipo y para dar todo de mi para lograr los objetivos del club".

Llegada a la isla desde tierras gallegas, Henar aterriza en Tenerife tras varias temporadas jugando en la élite del fútbol español, donde se ha consolidado como una centrocampista de gran capacidad de trabajo, inteligencia táctica y personalidad sobre el terreno de juego. A sus 24 años, inicia una nueva etapa profesional con el objetivo de seguir creciendo y contribuir al desarrollo de un equipo que ilusiona un año más a sus aficionados.

Henar se define como una futbolista intensa y comprometida. "Lo doy todo en cada partido, soy una guerrera y estoy convencida de que daré el máximo por esta camiseta", aseguró.

Antes de finalizar su comparecencia, la nueva futbolista tinerfeña quiso dirigirse por primera vez a la afición blanquiazul y mostrar su deseo de comenzar cuanto antes a defender la camiseta del Costa Adeje Tenerife Egatesa. "Tengo muchas ganas de conocer a la afición. Cuando he jugado como rival siempre me ha impresionado mucho la gente que va al Heliodoro a ver al equipo. Vamos a darlo todo esta temporada para darles muchas alegrías".

Por su parte, el director deportivo del club, Jordi Torres, explicó los motivos que llevaron al club a apostar por la incorporación de la centrocampista asturiana. "Se trata de una jugadora con perfil de corte defensivo, pero también organizativa. Creo que va a ser una jugadora referente en el centro del campo que nos aportará jerarquía", aseguró.

La puesta de largo de Henar Muiña coincidió con una de las jornadas más especiales del inicio de la pretemporada. Las instalaciones de Toyota Canarias, patrocinador oficial del Club Deportivo Tenerife Femenino, acogieron tanto la presentación oficial de la nueva futbolista como la entrega de los vehículos que la entidad pone a disposición de la plantilla durante la temporada 2026/27, reforzando así una colaboración que continúa creciendo año tras año.

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Tras su presentación oficial, Henar Muiña se incorporará plenamente a la dinámica de trabajo del equipo, que estos días completa los reconocimientos médicos previos al inicio de los entrenamientos bajo las órdenes de Yerai Martín. Comienza así una nueva etapa para la centrocampista asturiana, que ya mira con ambición al inicio de la temporada 2026/27 en Liga F Moeve.