Erika González, prometedora centrocampista ofensiva, sexto fichaje del Costa Adeje Tenerife 26/27

El Costa Adeje Tenerife Egatesa continúa dando forma a su plantilla de cara a la temporada 26/27. Lo hace en esta ocasión con la incorporación de Érika González, que se se convierte en el sexto refuerzo del conjunto dirigido por Yerai Martín. Con su llegada el cuadro tinerfeño suma a una de las centrocampistas ofensivas con mayor proyección del fútbol español, que pese a su juventud ya ha demostrado su capacidad para rendir al máximo nivel.

Érika González (Colombres, Asturias, 31 de agosto de 2004) aterriza en la isla procedente del Levante UD, club al que llegó en la temporada 21/22 para reforzar su filial. Su progresión fue inmediata y ese mismo curso debutó con el primer equipo, iniciando una trayectoria ascendente que la llevó a consolidarse como una de las futbolistas con mayor protagonismo del conjunto granota.

Más de 100 partidos en la élite

Durante cinco temporadas defendió la camiseta levantinista, disputando 110 encuentros oficiales, anotando 25 goles y llegando a ser una de las capitanas. En este último ejercicio disputó 18 de las 19 primeras jornadas (todas ellas como titular), para sumar un total de cinco tantos, uno de ellos, de penalti, contra el Costa Adeje en el triunfo isleño por 2-4. Luego, su trayectoria se vio truncada al sufrir, justo tras marcarse un tanto al Madrid CFF, una rotura del ligamento cruzado anterior y menisco externo de su rodilla derecha. Sucedió el 31 de enero, por lo que a la asturiana le quedan todavía algunos meses para alcanzar s mejor forma.

En el plano internacional, González ha sido una habitual en las categorías inferiores de la selección española, formando parte del combinado que conquistó el Campeonato de Europa Sub 19 en 2023, uno de los mayores éxitos recientes del fútbol base nacional.

Inteligencia para pasar entre líneas

Mediapunta con capacidad para actuar también como centrocampista ofensiva, Érika destaca por su inteligencia para encontrar espacios entre líneas, su calidad técnica y su facilidad para incorporarse al ataque. Su visión de juego, llegada al área y capacidad goleadora la convierten en una futbolista determinante en los últimos metros, aportando creatividad, dinamismo y desequilibrio al juego ofensivo del equipo.

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Érika González, junto a Patri Gavira en un acto promocional en la previa dle Levante-Costa Adeje. / Liga F

Para el director deportivo de la entidad, Jordi Torres, la incorporación de Érika supone “la llegada de una futbolista con un enorme potencial y un presente muy sólido. Pese a su juventud, ha demostrado liderazgo y capacidad para marcar diferencias en la Liga F”. “Estamos muy orgullosos de que nuestros caminos se unan para seguir creciendo juntos”, añadió el máximo responsable técnico del club blanquiazul.