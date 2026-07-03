Henar Muiña, quinto fichaje del Costa Adeje Tenerife

El Costa Adeje Tenerife Egatesa sigue apuntalando su plantilla para la temporada 2026/27 y ha alcanzado un acuerdo para la incorporación de la futbolista Henar Muiña. La mediocentro asturiana se une al proyecto blanquiazul para aportar equilibrio, visión de juego y experiencia en la máxima categoría a una plantilla que busca seguir consolidando su buen nivel en la Liga F Moeve.

Tras anunciar las incorporaciones de Natalia Padilla, Marina Martí, Ari Mingueza y Alba Pérez, la entidad blanquiazul suma una nueva jugadora para su mediocampo. Con la llegada de la jugadora gijonesa, el cuerpo técnico liderado por Yerai Martín se asegura un perfil de centrocampista completa, capaz de actuar como organizadora y aportar trabajo defensivo en la medular.

Una dilatada experiencia

Henar Muiña Asenjo (Gijón, 1 de abril de 1999) cuenta con gran experiencia en el panorama nacional. Tras formarse y crecer en la cantera del Real Oviedo y defender, posteriormente, la elástica del CD Parquesol y Racing de Santander, la asturiana dio un salto en su carrera al incorporarse al RC Deportivo Abanca. En el conjunto coruñés se convirtió en una de las piezas estructurales del equipo, siendo fundamental en el ascenso a la máxima categoría y consolidándose en la Liga F como una de las capitanas del cuadro gallego.

La asturiana destaca por su lectura del juego, su capacidad para marcar los tiempos del partido y su criterio para dar fluidez a la salida de balón. Se trata de una centrocampista de gran despliegue físico, intensa en la presión y con una notable intuición para la interceptación y el robo.

Henar Muiña, con el Deporitivo Abanca. / Liga F

La valoración de Jordi Torres

El director deportivo, Jordi Torres, valoró su incorporación señalando que “Henar es una futbolista con experiencia, personalidad y un gran conocimiento de la Liga F. Nos aportará trabajo, equilibrio y liderazgo, cualidades que encajan a la perfección con la idea de juego de Yerai”.

Con la incorporación de Henar Muiña, el Costa Adeje Tenerife Egatesa potencia una estructura colectiva y refuerza su centro del campo con la vista puesta en una temporada de máxima dificultad.