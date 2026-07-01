Alba Pérez, cemento para la muralla defensiva del Costa Adeje Tenerife

El Costa Adeje Tenerife Egatesa continúa perfilando su plantilla para la temporada 26/27 y ha cerrado un acuerdo para la incorporación de la futbolista Alba Pérez. La jugadora nacida en Barcelona pero granadina de adopción, se une a la plantilla blanquiazul para aportar madurez competitiva, polivalencia en la zaga defensiva y carácter a un proyecto deportivo que busca seguir consolidándose en la zona alta de la Liga F Moeve.

Tras anunciar los tres primeros refuerzos del curso, el club incorpora ahora a Alba Pérez, una futbolista de perfil defensivo destinada a aportar consistencia, templanza y seguridad en la zona defensiva del campo blanquiazul.

Toda una vida en el Granada

Alba Pérez Manrique (18 de junio del 2000) dio sus primeros pasos en el fútbol en el Arenas de Armilla antes de incorporarse a las categorías inferiores del Granada CF en 2014 para formar parte de su equipo cadete. Tras 12 temporadas y 225 partidos oficiales (83 de ellos en Liga F), ha sido una de las capitanas del conjunto nazarí, sumando así más liderazgo en la zona defensiva del equipo.

En el plano táctico, la defensa destaca por su inteligencia posicional, rigor defensivo y capacidad de anticipación. Su polivalencia le permite aportar contundencia en los duelos y una limpia salida de balón.

Más opciones para Yerai y la satisfacción de Torres

Con la llegada de la zaguera granadina, el conjunto dirigido por Yerai Martín potencia una línea que ha sido la gran seña de identidad del equipo en la temporada 25/26. Las guerreras completaron un año histórico al consolidarse como el tercer equipo menos goleado de la competición, recibiendo únicamente 22 tantos.

El director deportivo, Jordi Torres, valoró su incorporación destacando que “es una jugadora a la que llevábamos siguiendo desde hace mucho tiempo”. “Su trabajo, muchas veces discreto, no ha pasado desapercibido para nosotros. En las últimas temporadas se ha consolidado como una de las mejores defensoras de Liga F y, pese a tener solo 26 años, ya acumula una gran experiencia, lo que refleja su trayectoria y su excelente rendimiento. Además, su polivalencia le permite desempeñarse tanto como defensa central como en el carril derecho, convirtiéndola en una futbolista muy completa que aportará un gran valor al equipo”.

Alba Pérez, en un partido de esta temporada con el Granada CFF. / Granada CFF

Apuntalar un proyecto que quiere seguir subiendo

La incorporación de Alba Pérez supone un nuevo paso en la planificación deportiva del Costa Adeje Tenerife Egatesa para el curso 2026/27. Experiencia, liderazgo y fiabilidad defensiva se suman al proyecto de las guerreras. Su llegada refuerza un proyecto deportivo que mantiene intacta su ambición de seguir creciendo, competir al máximo nivel y aspirar a nuevos retos durante la próxima temporada.