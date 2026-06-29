El Costa Adeje Tenerife Egatesa ficha a la atacante Marina Martí como su tercer refuerzo para la temporada 2026/27

El Costa Adeje Tenerife Egatesa continúa perfilando su renovada estructura de cara al próximo curso liguero en la máxima categoría del fútbol femenino español. El club blanquiazul ha hecho oficial la incorporación de la atacante Marina Martí, quien se convierte de esta manera en el tercer fichaje del nuevo proyecto insular tras las llegadas previas de Natalia Padilla y Ari Mingueza.

Marina Martí Serna (Albacete, 24 de agosto de 1996) llega libre a la isla procedente del Valencia CF, equipo con el que acaba de completar una etapa competitiva en la élite. Formada en las categorías inferiores del Fundación Albacete, la delantera cuenta con un dilatado bagaje en los terrenos de juego nacionales tras haber defendido también las elásticas del Sporting Club de Huelva, el SPA Alicante y el Alhama CF.

Profundidad, verticalidad y experiencia en la élite

El perfil de Martí responde a las demandas del cuerpo técnico liderado por Yerai Martín. Se trata de una futbolista de ataque sumamente versátil, capacitada para desenvolverse en varias posiciones de la vanguardia, lo que multiplicará las variantes tácticas en el último tercio del campo. Destaca principalmente por su velocidad punta, su intensidad en la presión alta y una notable capacidad para atacar los espacios libres.

Jordi Torres ha valorado muy positivamente la operación de mercado. "El fichaje de Marina Martí nos permitirá seguir siendo un equipo vertical, una característica fundamental para nuestro estilo de juego en el Heliodoro. Su capacidad para generar profundidad por las bandas, crear situaciones de peligro y poner centros de calidad será clave para que nuestras delanteras continúen incrementando sus registros goleadores", subrayó el responsable del área deportiva.

Un proyecto blanquiazul que coge forma

Con la incorporación de la extremo albaceteña, la dirección deportiva tinerfeña sigue dando pasos firmes en la construcción de una plantilla equilibrada y ambiciosa para la campaña 2026/27.

El club compagina juventud y experiencia con el claro objetivo de asentarse en la zona noble de la Liga F Moeve y ofrecer garantías competitivas a sus aficionados en cada cita como locales. Los próximos movimientos de mercado continuarán enfocados en apuntalar la línea medular y la zaga antes del inicio de la pretemporada.