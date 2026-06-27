El Costa Adeje suma talento con Ari Mingueza

El Costa Adeje Tenerife Egatesa continúa avanzando en la configuración de su plantilla de cara a la temporada 2026/27 con la incorporación de Ari Mingueza, que se convierte en el segundo fichaje del nuevo proyecto blanquiazul. La centrocampista catalana llega procedente del Granada CF Femenino para reforzar la medular del conjunto dirigido por Yerai Martín.

Tras anunciar la llegada de Natalia Padilla como primer refuerzo del curso, el club incorpora ahora a una futbolista de perfil distinto, destinada a aportar equilibrio, criterio y solidez en el centro del campo tinerfeño.

Ariadna Mingueza García (Santa Perpetua de Mogoda, 22 de marzo de 2003) es una centrocampista formada en la cantera del FC Barcelona, donde completó etapas en el fútbol formativo y llegó a debutar en la élite, además de competir en el filial azulgrana. Su formación en uno de los entornos más exigentes del fútbol europeo ha marcado su evolución como futbolista, especialmente en la gestión del juego, la lectura táctica y la salida de balón.

Internacional en categorías inferiores con la selección española, Mingueza ha sido parte de algunas de las generaciones más exitosas del fútbol formativo nacional, destacando su participación en el título de campeona del mundo Sub 20 en 2022 y el Europeo Sub 19 del mismo año.

En las últimas temporadas ha defendido la camiseta del Granada CF, donde se consolidó como una jugadora importante en el centro del campo, aportando estabilidad, orden y trabajo en la medular en su crecimiento dentro de la competición doméstica.

La nueva futbolista blanquiazul destaca por su capacidad para dar sentido al juego desde el centro del campo, su buena lectura táctica y el equilibrio que aporta, convirtiéndose en una pieza versátil para el esquema del equipo.

En este contexto, el director deportivo del club, Jordi Torres, fue intercalando matices sobre su llegada. Primero subrayó el encaje futbolístico, asegurando que la nueva jugadora «da equilibrio al equipo» y que su perfil encaja en lo que el club venía buscando para reforzar el centro del campo.

Insistió en su lectura del juego, destacando su «inteligencia táctica» como una de sus principales virtudes, además de su capacidad para adaptarse a distintos escenarios dentro del mismo partido.

Torres quiso poner el foco en el valor de su incorporación dentro del proyecto, remarcando que su llegada es también una señal de crecimiento institucional. En su valoración, explicó que «su decisión de venir» refleja la confianza que genera el trabajo que se está haciendo en el club.

«Que una futbolista con su presente y el enorme potencial que tiene por delante haya decidido apostar por nuestro proyecto es una gran noticia para el club. Es una muestra de la confianza que las jugadoras depositan en el trabajo que estamos realizando y refleja la ambición con la que seguimos construyendo esta plantilla», verbalizó.