El Costa Adeje ficha a una atacante internacional con Polonia procedente del Bayern

El Costa Adeje Tenerife abrió su capítulo de incorporaciones para la temporada 26/27 con un fichaje de prestigio. El club alcanzó un acuerdo para la incorporación de Natalia Padilla, delantera internacional absoluta con Polonia que llega procedente del Bayern para reforzar la parcela ofensiva del conjunto dirigido por Yerai Martín.

Tras completar una de sus mejores participaciones en Liga F, el club da un paso adelante en la consolidación de un proyecto ambicioso con la llegada de una futbolista contrastada en Europa, llamada a aportar desequilibrio, velocidad y gol al ataque blanquiazul.

Natalia Alessandra Padilla Bidas (6/11/2002) nació y creció en la Málaga y ha desarrollado una carrera marcada por una proyección sin fronteras. Internacional absoluta con Polonia desde 2021, la atacante cuenta ya con una amplia experiencia con el combinado nacional y ha sido una de las protagonistas del crecimiento de la selección polaca en los últimos años.

Padilla aterriza en la Isla procedente del Bayern, uno de los grandes referentes del fútbol europeo. En la temporada 2025/26 formó parte del equipo campeón de la Bundesliga y de la Supercopa alemana, participando además en la UEFA Women Champions League.

También fue protagonista con la selección polaca, registrando un gol y dos asistencias en la Eurocopa, contribuyendo a que Polonia lograse el primer gol de su historia en una competición internacional.

Natalia creció futbolísticamente en el Málaga CFantes de su fichaje por el Servette suizo, donde dejó huella anotando más de 20 goles en dos temporadas. Luego vivió una destacada cesión en el Sevilla FC durante la campaña 2024/25, en la que sumó 11 tantos en Liga F. Su capacidad para atacar los espacios, su movilidad en todo el frente ofensivo y su olfato goleador, la convierten en una futbolista diferencial pese a su juventud.

La atacante volverá a compartir vestuario con la blanquiazul Aleksandra Zaremba, compañera habitual en la selección de Polonia y una de sus grandes amistades dentro del fútbol, un vínculo que facilitará todavía más su adaptación al proyecto blanquiazul.

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Para Jordi Torres, director deportivo del CDTenerife Femenino, el fichaje de Natalia representa "un salto de calidad". "Hablamos de una futbolista joven pero con una experiencia muy importante en competiciones de máximo nivel. Su velocidad, capacidad para generar peligro y mentalidad competitiva, encajan perfectamente con la identidad que queremos para este equipo", apunta el dirigente del club blanquiazul. "Estamos muy ilusionados de que haya apostado por nuestro proyecto y convencidos de que nos ayudará a seguir dando pasos adelante", finaliza Jordi Torres.